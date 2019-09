Neue Konzertreihe: Aalener Boogie-Nacht

Zum ersten Mal laden am Freitag, 4. Oktober, der Aalener Pianist Claus Wengenmayr und Christian Christl, Pianist aus Essen, zur Boogie-Nacht ins „Ostertag“ in Aalen. Die neue Konzertreihe wird künftig zweimal pro Jahr die besten Musiker aus Boogie Woogie und Blues in Aalen präsentieren. Einlass ist am 4. Oktober um 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Der Rahmen könnte ungewöhnlicher und ansprechender nicht sein: Das ehemalige Industriegelände der Tresorfabrik Ostertag. Für die gastronomische Versorgung sorgt das „Ostertag“-Team. Und die drei Musiker Pianisten Claus Wengenmayr und Christian Christl bringen die Bühne, die mittig im Raum stehen wird, zum Beben. Als „Special Guest“ wird Christian Noll aus Moers am Niederrhein zu Gast sein. Er spielt die Bluesharp im Chicagostil und gilt europaweit als Geheimtipp.

Anspruchsvoller Ragtime

Claus Wengenmayr aus Aalen ist einer der vielseitigsten Pianisten in Deutschland. Unzählige Auftritte bei Firmenevents und auf Konzertbühnen haben seinen Ruf als hervorragenden Tastenkünstler gefestigt. Bei der Boogie-Nacht kommen neue Seiten zu Gehör: Er spielt ganz feinen, anspruchsvollen Ragtime und fetzigen Boogie Woogie.

Christian Christl kommt zwar aus Oberbayern, lebt aber seit elf Jahren in Essen im Ruhrpott. Er spielt am liebsten Vintage Blues- und Boogiepiano, also Klaviermusik aus dem Amerika zwischen den Jahren 1900 und 1940. Christl war auf Festivals in ganz Europa zu hören, spielte auf einer Bühne mit Ray Charles, B. B. King oder auch Memphis Slim.

Christian Noll aus Moers am Niederrhein gehört zu den ganz wenigen Bluesharpern, der bei seinen Lehrern Sugar Blue oder auch Carey Bell aus Chicago ganz genau hingehört hat. Er versteht das Spielen der Bluesharp melodisch, nicht perkussiv und hat sich in der Zwischenzeit damit einen guten Namen in Deutschland und im angrenzenden Ausland auf Festivals und Konzertbühnen gemacht.