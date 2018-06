Neue Kommandobrücke für die Polizei

Was lange währt und zwischendurch auch mal auf der Kippe steht, wird doch noch gut: Am Mittwoch haben Vertreter aus Politik und Polizei, unter ihnen Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und Landespolizeipräsident Gerhard Klotter, den symbolischen Spatenstich für den Neubau des Führungs- und Lagezentrums (FLZ) beim Polizeipräsidium Aalen vollzogen. In rund zweieinhalb Jahren soll der geplant 8,6 Millionen Euro teure Neubau fertig sein. Vorsorglich hat das Land allerdings schon eine Risikoreserve von 1,1 Millionen reserviert.

Neben der Freude auf das künftige Herzstück der Arbeit des Polizeipräsidiums Aalen in den Landkreisen Ostalb, Rems-Murr und Schwäbisch Hall klang in den Reden auch das zwischenzeitliche „Hickhack“ um diesen FLZ-Neubau durch, entstanden durch die Evaluation, der die Landesregierung die von ihrer Vorgängerin aufgegleiste Polizeireform noch einmal unterzogen hatte.

Jetzt, so sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett, sei der Neubau in Aalen die erste große Baumaßnahme im Land nach dem durch die Evaluation bedingten Stopp der Polizeireform. Der FLZ-Neubau in Aalen sei damit die logische Konsequenz aus dieser Reform. Der Spatenstich läute zugleich den Beginn des Endes der Interimszeit des FLZ in Waiblingen ein.

Mit Sanierung investiert Land über 17 Millionen Euro

Die Erd- und Tiefbauarbeien für das neue FLZ haben bereits im April begonnen. Parallel zum Neubau läuft die bereits begonnene Sanierung des Bestandsgebäudes des Aalener Präsidiums weiter. „Eine nicht einfache Herausforderung“ vor allem für die Mitarbeiter, wie schon Claus Schüßler, der Leiter des Amts Schwäbisch Gmünd von Bau und Vermögen Baden-Württemberg, in seiner Begrüßung betont hatte. Den Neubau bezeichnete er als Ausdruck einer nun in sich schlüssigen Reform der Polizei. In den FLZ-Neubau und in die Sanierung des Polizeipräsidiums investiert das Land nach Spletts Angaben über 17 Millionen Euro. Auf einer Nutzfläche von rund 1550 Quadratmetern würden in dem Neubau neben dem FLZ auch der Führungs- und Einsatzstab sowie Teile der Verwaltung des Präsidiums Aalen untergebracht.

Mit dem Neubau und der Sanierung werde die Polizei ihre vielfältigen Aufgaben in den drei Landkreisen künftig noch effektiver angehen können, sagte Landespolizeipräsident Gerhard Klotter. Auch wenn der Weg bis zum Neubau nicht einfach gewesen sei. Nach seiner Fertigstellung werde das Aalener FLZ zu den modernsten polizeilichen Liegenschaften im Land gehören. Weshalb die Polizei eine solche zukunftsfähige „Kommandobrücke“ brauche, machte Klotter anhand von Zahlen deutlich: 162 000 Einsätze habe das Präsidium im vergangenen Jahr in den drei Landkreisen verzeichnet, das seien 443 am Tag. Dabei nehme die Komplexität polizeilicher Einsatzlagen stetig zu. Und die Gefahr des islamistischen Terrorismus „müssen wir bei allen Großereignissen im Hinterkopf haben“.

Die Bürgerschaft habe mit „uns Kommunalen“ schon um dieses FLZ in Aalen gebangt, bekannte Landrat Klaus Pavel. Der zwischenzeitliche Streit um Neubau und Standort des FLZ habe ebenso wenig gefallen wie die Sorge, dass dadurch die Investition weiter aufgeschoben werde. Jetzt aber gelte „wer baut, der bleibt“, so Pavel weiter. Der nicht nur von einer „ganz hervorragenden Zusammenarbeit“ zwischen Polizei und den kommunalen Ebenen in allen drei Landkreisen dankte, sondern vor allem auch den Mitarbeitern der Polizei. „Es ist wohltuend, dass wir die Polizei haben, die wir haben, sie machen nämlich eine Superarbeit“, lobte der Landrat.

Aalener OB: Ein Steinist vom Herzen gefallen

Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler sprach vom Stein, der vom Herzen gefallen sei, als nach „heißen Debatten“ klar gewesen sei, dass das FLZ nun doch in Aalen neu gebaut werde. „Vernunft setzt sich am Schluss durch“, meinte Rentschler und sprach von einer „absolut vernünftigen Lösung“, vor allem deshalb, weil sie gerade erst begonnene neue Strukturen nicht schon wieder zerschlage. Die bereits im Januar 2016 von der Stadt dem Land übergebene Baugenehmigung gelte selbstverständlich immer noch, sorgte Rentschler für Schmunzeln.

Wenn man damals hätte gleich beginnen können, könnte man jetzt statt dem Spatenstich vermutlich die Einweihung feiern, griff der Aalener Polizeipräsident Roland Eisele den Ball auf und zog aktuell den Vergleich zur Fußball-WM. Wie die deutsche Nationalelf sei man mit dem Neubau des FLZ nach einem holprigen Start nun in die Gänge gekommen.

Musikalisch umrahmt wurde die Spatenstich-Feier von der Polizeikapelle Ostalb unter der Leitung von Rainer Kessler.