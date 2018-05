Neue Informationen zum Mehrgenerationen-Wohnprojekt „GENiAAL“ in Aalen gibt es am heutigen Dienstag vor Ort am Bauplatz im Blümert 38 (Schlatäcker II) von 17 bis 18 Uhr. Bei dem Treffen werden auch Entwurfskizzen und ein Modell des geplanten Gebäudekomplexes gezeigt. Bei schlechtem Wetter ist das Treffen im „Haus Kastanie“ in der Wilhelm-Merz-Straße 4 in Aalen.

Weitere Infos gibt es unter https://gemeinsam-wohnen-aalen.jimdo.com