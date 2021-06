Neue Gesichter auf der TSG-Bank

Der Weststadtclub aus Hofherrnweiler-Unterrombach hat seine Trainer bei den Herrenmannschaften und im Jugendbereich vorgestellt. Dabei gibt es einige neue Gesichter.

Erst in den vergangenen Wochen vermeldete die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Einbindung zahlreicher U 19-Spieler in die Herrenmannschaften ab Sommer. Kurz nach dem Saisonabbruch herrscht nun auch auf den jeweiligen Trainerpositionen, der in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Jugendteams Klarheit. Nach dem Rückzug des U 19-Trainergespanns mit Cheftrainer Tobias Abele und seinem Assistenten Alexander Barth herrschte dort Handlungsbedarf. Diese Rollen werden zur neuen Saison der 35 Jahre alte Sportjournalist Ümit Tosun (UEFA B-Lizenz) und der 32 Jahre alte Koray Özkan übernehmen. Für die neu eingeführte U 18-Mannschaft hat man Murat Koc (B-Lizenz Erwerb) und Firat Koc gewinnen können. Eine Altersklasse darunter wird der 28 Jahre alte Daniel Beck (B-Lizenz) neuer U 17-Coach. Diese Aufgabe übernimmt er zusammen mit seinem Assistenten Matthias Kakarutt (54). Ein echter Coup ist der TSG in der U 16 gelungen. Hier konnte das Gespann Holger Henle (C-Lizenz) und Michael Seidler (41, Breitensport Lizenz) vom Lokalrivalen aus Essingen an den Sauerbach gelotst werden. Unterstützt wird das Trainerduo von Juniorcoach Moritz Peters (20, C-Lizenz). Auch im älteren C-Jugend-Jahrgang nehmen im Sommer zwei neue Gesichter Platz auf der Trainerbank Platz. So werden Stefan Kraus (B-Lizenz) und Senol Ademi von nun an die Verantwortung für die U15 tragen.

Den jüngeren C-Jugend-Jahrgang betreut ab sofort Manuel Knecht (C-Lizenz). Ihm zur Seite stehen wird Patrick Knecht, der zugleich für unsere A-Junioren aufläuft. Andreas Klause (C-Lizenz) übernimmt derweil die Zügel bei der U 13. Atilla Acioglu (DFB-Elite-Jugend-Lizenz), der gleichzeitig auch als Nachwuchskoordinator beim Verbandsligisten fungiert, trainiert zur neuen Runde gemeinsam mit Abdullah Yildirim die U 12. Die U 11 leiten ab Sommer Holger Steibel und Marco Holz als Trainer an.

TSG-Nachwuchskoordinator Atilla Acioglu zeigt sich angesichts der Veränderungen im Trainerbereich zufrieden: „Unsere starke Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahren vollends ausgezahlt. Das sieht man nicht zuletzt am erfolgreichen Abschneiden im Herrenbereich, das maßgeblich von ehemaligen Nachwuchsspielern der TSG geprägt wurde. Wir sind froh, dass wir zur neuen Saison so viel Kompetenz für unser Trainerteam in der Jugendakademie hinzugewinnen konnten.“ Kompetenz wird am Sauerbach jedoch nicht nur bei der Trainingsgestaltung, sondern auch bei der Trainingssteuerung großgeschrieben. Denn neben einem qualitativ hochwertigen Training sind im modernen Fußball auch Regeneration und Verletzungsprävention entscheidend. Genau darum kümmert sich ab der neuen Saison Sportphysiotherapeut Stefan Kraus. In Marco Kopp konnte die TSG auch einen Kraft- und Athletiktrainer hinzugewinnen. Für das Torwarttraining waren in den vergangenen Spielzeiten Denis Thaler und Ansgar Schmidt verantwortlich. Bereits Anfang des Jahres konnte die TSG vermelden, dass beide auch in der kommenden Saison zum Trainerteam der TSG gehören werden.