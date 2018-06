Neue Freiwillige im Um-Welthaus

Neue Freiwillige haben im Um-Welthaus Aalen ihren Tätigkeit begonnen. Seit einem Monat ist Ann-Kathrin Rainer dabei, die unter anderem auch die Eine-Welt-AG in der Braunenbergschule betreut und Führungen zur Ausstellung „Fair Fruit“ leitete. Seit Anfang des Monats ist Maka Megrelishvili aus Georgien mit im Team und kümmert sich um die Freiwilligenentsendungen nach Georgien. Sie arbeitet ein Jahr in Aalen, will dann ihre Erfahrungen in die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen in Georgien einbringen und die demokratische Entwicklung des Landes fördern. Im September gehen fünf Freiwillige aus Deutschland für ein Jahr nach Georgien, eine weitere Freiwillige aus dem Land kommt nach Aalen. Für ihre Unterbringung sucht act for transformation zwei Gastfamilien. Weitere Infos gibt’s unter www.act4transformation.net oder 07361 / 9751045.