Wie berichtet, ist am Montag ein 33-Jähriger in Sulzdorf durch Messerstiche tödlich verletzt worden.

Jetzt hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Demnach ist der spätere Täter, ein 26-jähriger Mann, um kurz nach 12 Uhr mittags an der Wohnung des 33-jährigen Opfers in Sulzdorf erschienen. Nachdem dieser die Wohnungstür öffnete kam es zu einem kurzen Gespräch. Der Tatverdächtige zog dann plötzlich ein Messer und stach unvermittelt auf seinen Bekannten ein.

Die weitere Tathandlung verlagerte sich in die Wohnung des Opfers. Die Familienangehörigen des 33-Jährigen konnten beobachten, wie der 26-jährige Täter wortlos auf sein Opfer einstach. Anschließend entfernte sich dieser aus der Wohnung und flüchtete zunächst zu Fuß, später mit einem Auto.

Nach umfangreicher Fahndung und mit Unterstützung von Polizeibeamten aus Heilbronn, konnte die Polizei den Tatverdächtige am Montag um kurz nach 17 Uhr in Heilbronn festnehmen. Das Opfer erlag wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern an. Diese dürfte aber vermutlich im zwischenmenschlichen Bereich zu finden sein.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat dauern an.