Neue Corona-Verordnung: Das sagen die Menschen in Aalen

Seit Montag gilt die neue Corona-Verordnung der Landesregierung. Die Einschränkungen im öffentlichen Leben werden nicht länger an der Inzidenz festgemacht. Stärkeres Gewicht erhält die 3G-Regel. Am öffentlichen Leben dürfen in vielen Bereichen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete teilhaben. Für Clubs und Discotheken reicht dabei ein Antigen-Schnelltest nicht aus, hier wird ein maximal 48 Stunden alter negativer PCR-Test verlangt. Während Schnelltests erst ab dem 11. Oktober selbst bezahlt werden müssen, sind PCR-Tests bereits jetzt kostenpflichtig. Unser Mitarbeiter Mario May hat sich auf dem Aalener Markt umgehört, wie die Bevölkerung zu der neuen Corona-Verordnung steht. Das Ergebnis: Viele, vor allem Geimpfte, finden die neue Regelung gut. Es gibt aber auch durchaus kritische Stimmen.

Viktoria Winter, Aalen, Rentnerin, 77 Jahre

Für mich ändert sich mit der neuen Verordnung nichts, da ich vollständig geimpft bin. Der neuen Regelung kann man durchaus gespalten gegenüberstehen. Ich finde gut, dass es jetzt klare Richtlinien gibt und die Einschränkungen sich nicht länger mit dem Auf und Ab der Inzidenz ständig ändern. Für manche Personen ist die neue Verordnung aber sicherlich nicht so gut. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssen mit Einschränkungen leben.

Viktoria Winter (Foto: may)

Carla Forster, Aalen, Controllerin, 55 Jahre

Ich finde die neuen Regeln gut. Für mich ändert sich nichts, da ich geimpft bin. Man muss sich aus gesellschaftlicher Sicht einfach impfen lassen. Als Oma denke ich aber auch an junge Menschen. Für die ist die Situation schwierig.

Carla Forster (Foto: may)

Gabriele Brütting, Neresheim, Pensionärin, 67 Jahre

Ich finde die neue Verordnung gut. Meine Familie und ich sind bereits vollständig geimpft. Geimpfte sollten im Gegenzug für ihr soziales Engagement Vorteile haben.

Gabriele Brütting (Foto: may)

Michael Dreher, Althütte, Mitarbeiter bei JuKi e.V., 53 Jahre

Die neue Verordnung ist nicht gut. Ich möchte mich nicht impfen lassen. Die Corona-Pandemie ist inzwischen keine Pandemie mehr. Die neuen Regeln sind schlecht für mich und mit einem großen Aufwand verbunden.

Michael Dreher (Foto: may)

Maria Milson, Aalen, Rentnerin, 67 Jahre

Weil ich geimpft bin, ändert sich für mich mit der neuen Verordnung nichts. Ich fühle mich durch die neuen Regeln befreiter und finde sie deshalb gut. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der braucht dann eben einen Test, um auszuschließen, dass andere gefährdet werden.