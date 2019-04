Neue Chefärztin für die Notaufnahme

Die Zentrale Notaufnahme am Aalener Ostalb-Klinikum steht unter neuer Leitung. Der bisherige Chefarzt und Leiter Dr. Stefan Kühner hat das Ostalb-Klinikum Aalen zum 31. März verlassen. Die bisherige leitende Oberärztin Dr. Caroline Grupp übernimmt ab sofort die Leitung der Abteilung als neue Chefärztin. Die haben die Kliniken Ostalb am Mittwoch mitgeteilt.

Kühner kam im Januar 2014 nach Aalen und habe in den letzten fünf Jahren die jetzige Struktur der Zentralen Notaufnahme erfolgreich aufgebaut und geführt, heißt es in der Mitteilung. Seit Beginn dieser Umstrukturierung war seine jetzige Nachfolgerin Caroline Grupp als Oberärztin an seiner Seite. Kühner verlasse den Ostalbkreis jetzt aus privaten Gründen und werde zukünftig wieder näher

an seinem Wohnsitz in Stuttgart tätig sein.

Mit Kühner gab es im Ostalbkreis erstmals eine chefarztgeführte zentrale Notaufnahme. Er habe die klinische Notfallmedizin im Selbstverständnis einer eigenständigen Abteilung in modernste Behandlungskonzepte umstrukturiert und unter anderem neue Prozesse eingeführt wie die „standardisierte Triagierung nach Behandlungsdringlichkeit“, die noch heute in vielen Notaufnahmen Zukunftsmusik sei. So sei eine Abteilung als zentrale Anlaufstelle entstanden, in der alle Notfallpatienten behandelt werden können, auch intensivpflichtige Notfälle, wie es nun auch gesetzlich gefordert werde.

Kühner, so die Kliniken ostalb weiter, übergebe seiner Nachfolgerin eine hoch qualifizierte, engangierte und interdisziplinäre Mannschaft, die sich auch zukünftig an 365 Tagen und 24 Stunden am Tag in die Notfallversorgung des Ostalbkreises einbringen werde.