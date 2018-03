Neue Chance für SG2H-Damen

Die Mannschaft der Trainer Adi Bleier und Thomas Jörg befindet sich nun mit vier Punkte Rückstand auf den rettenden elften Tabellenplatz, allerdings auch mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz, in einer wichtigen Phase. Nun kommen für die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen die wichtigen Spiele, die es zu gewinnen gilt. Am Gründonnerstag treten die Frauen der SG2H erneut das wiederholende Heimspiel gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn (8.) an, das damals nur knapp verloren wurde. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Limeshalle in Hüttlingen.

Aufgrund einer Regelwidrigkeit bekommt Hofen/Hüttlingen nochmals die Chance das Spiel für sich zu nutzen. Sie hoffen bei diesem wichtigen Spiel auf zahlreiche, lautstarke Unterstützung von ihren Fans und müssen jetzt im Endspurt durchstarten, um endlich auf den rettenden Tabellenplatz der Württembergliga zu hüpfen. Am Sonntag zog die SG2H deutlich den Kürzeren. In der jüngsten Partie stand den Frauen allerdings auch die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen gegenüber - 15:31. Solch ein Ergebnis sollte sich nicht wiederholen.