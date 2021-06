Neue Besuchsregelung an den Kliniken Ostalb

Nachdem die Landesregierung die Corona-Verordnung aktualisiert hat, kann künftig wieder ein Besucher pro Tag und Patient in die Klinik. Es gelten allerdings weiterhin Auflagen.

Ab Dienstag, 1. Juni, ist an den Kliniken Ostalb pro Patient und pro Tag wieder ein Besucher in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr zugelassen. Der Besuch ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:

• Besucher dürfen keine Symptome haben (kein Fieber, keine neu aufgetretene Geschmacks- und Geruchsstörung, keine neu aufgetretenen Beschwerden der Luftwege, wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Luftnot).

• Es darf keine amtlich verordnete Absonderungspflicht (Quarantäne) aufgrund einer Covid-19-Infektion vorliegen.

• Besucher müssen nachweisen, dass sie

- innerhalb der vergangenen sechs Monate von einer Covid-Erkrankung genesen sind oder

- vollständig geimpft sind und die vom RKI vorgegebene Frist verstrichen ist oder

- ihr negatives Testergebnis nicht älter als 48 Stunden ist.

Die Kliniken Ostalb bitten darum, dass Besucher ihre Identität durch einen Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Gesundheitskarte nachweisen. Selbst erstellte Nachweise können nicht akzeptiert werden. Vor Zutritt zur Klinik muss ein Selbstauskunftsbogen ausgefüllt werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es hilfreich, den Bogen vorausgefüllt mitzubringen. Der Fragebogen steht zum Download auf der Website der Kliniken Ostalb bereit (www.kliniken-ostalb.de).

Sofern kein aktuelles Testergebnis (vom Hausarzt oder Testzentrum.) mitgebracht wird, besteht die Möglichkeit, zu geregelten Zeiten an den Klinik-Standorten einen Antigen-Test machen zu lassen.

Weiterhin gilt, dass im gesamten Klinik-Gelände eine FFP2-Maske getragen werden muss und die Abstandregelungen einzuhalten sind.

Auf den Covid-Stationen und in den Covid-Bereichen der Intensivstationen sind Besuche weiterhin nicht möglich.

In bestimmten Bereichen wie in der Geburtshilfe, den Kinderkliniken oder bei schwerstkranken Patienten und in akuten lebensbedrohlichen Situationen sind wie bisher individuelle Besuchzeitregelungen möglich.