Neue Beratungsstelle bietet Wege aus der Schuldenfalle an

„Jedem kann es einmal passieren, dass ihm die Schulden über den Kopf wachsen. Viele wissen in dieser Situation nicht mehr weiter“, betont die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbands, Silvia Caspari. Von Überschuldung rede man immer dann, wenn nach Abzug der festen Kosten nicht mehr genügend Geld für Lebensunterhalt, Miete und Strom bleiben. „Kommt es zu dieser Schieflage, ist es allerhöchste Zeit, sich einen Gesprächspartner und Unterstützung zu suchen.“

Als erste Anlaufstelle bietet sie im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ eine neue Beratungsstelle in der Charlottenstraße 21 (gegenüber dem Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rötenberg) an. Ein niedrigschwelliges Angebot, ohne Voranmeldung, Terminvereinbarung und ohne jegliche Verpflichtung. „Wir wollen kurze Wege und den Kontakt vor Ort“, so Caspari, die die Schuldnerberatung als offene Sprechstunde verstanden wissen will und diese in enger Kooperation mit dem Jugend- und Nachbarschaftszentrum organisiert. Für das bis Ende des Jahres konzipierte Projekt wurden bereits 2800 Euro Fördergelder bewilligt. Caspari hofft allerdings auf eine Verlängerung im kommenden Jahr.

„Unsere Hilfe ist kostenlos und die allererste Hilfe bei Überschuldung“, hebt Jana Siebörger hervor, die künftig für die Schuldnerberatung auf dem Rötenberg verantwortlich ist. „Wir unterstützen beispielsweise bei der Durchsicht der Unterlagen, um einen Überblick über die tatsächliche Situation zu erhalten, geben Bescheinigungen für pfändungsfreie P-Konten aus, erstellen einen passenden Haushaltsplan, vermitteln den Kontakt zu den Gläubigern und beraten in Sachen Privatinsolvenz, um einen wirtschaftlichen Neuanfang zu ermöglichen.“

Dies ersetze jedoch keineswegs die reguläre Beratung, biete aber eine schnelle Ersthilfe, um Stress und Angst abzubauen. Die Schuldnerberatung findet ab dem 18. September einmal wöchentlich (Dienstag 14 bis 16 Uhr) in der Charlottenstraße 21 statt. (kul)