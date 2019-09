Neue Ära bei der SG MADS Ostalb

Ein völlig neuer Abschnitt in der bisherigen Laufbahn der erfolgreichen Ostalbvolleyballer SG MADS Ostalb, die erstmals als Mitglieder der Aalener Sportallianz antreten, beginnt mit der Saison 2019/2020. Mit Patrick Michel, Nico Seitzer und Tobias Stegmaier haben die drei letzten Urgesteine der Spielgemeinschaft ihre Karrieren beendet. Vor nunmehr zwölf Jahren feierten diese drei Spieler ihren Einstand im damaligen Regionalligateam. Sie waren zusammen mit Aleksandar Maric auch die Leistungsträger in den drei Jahren dritte Liga.

Diese sportlich erfolgreichste Phase der Ostalbvolleyballer endete 2015 mit dem freiwilligen Abstieg und dem Rückzug in die Oberliga. Zwei Meisterschaften in Folge sicherten dem bestens eingespielten Team das Wiederaufstiegsrecht in die 3. Liga, worauf man verzichtete, da von den nunmehr mitten im Beruf stehenden Stammkräften der hohe Trainingsaufwand verbunden mit langen Fahrtstrecken teilweise über 300 Kilometer einfach nicht mehr zu leisten war. Seit nunmehr drei Jahren spielt die Mannschaft von der Ostalb in der Regionalliga Süd und konnte in der vergangenen Saison den fünften Tabellenplatz belegen.

Der einzig „überlebende“ der damaligen Drittligamannschaft ist MADS Zuspieler Christian Kalwa. Die weiteren Stammspieler Kapitän Jürgen Anciferov, Mittelblocker Max Schwebel und Außenangreifer Lukas Schmid werden auch in der neuen Saison auflaufen, während Tim Stephan und Felix Kraft ihre Volleyballschuhe aus beruflichen Gründen an den berühmten Nagel hängen. Auch der zweite Zuspieler Moritz Kaiser wechselt seinen Studienort und spielt wieder bei seinem Stammverein SV Fellbach. Mit diesen sechs Abgängen halbierte sich die Spielerzahl und wurde mit sechs jungen Spieler ersetzt.

Zugang vom VfB Friedrichshafen

Jugendspieler Tom Klotzbücher, der schon Teileinsätze in der vergangenen Saison hatte, rückt jetzt komplett in den Regionalligakader, Dominik Kelsch als zweiter Zuspieler sowie Tim Salzmann und Timo Hinterberger alle drei aus der Talentschmiede des TSV Mutlangen hervorgegangen, komplettieren mit den Neuzugängen Ralph Klein (früher TSV Dettingen) und Elias Mex vom VfB Friedrichshafen den Regionalligakader des Teams MADS Ostalb. Mit dem Durchschnittsalter von 22 Jahren gehört die enorm verjüngte Mannschaft mit Sicherheit zu den unerfahrensten Teams der Regionalliga. Daraus ergibt sich auch das eindeutige sportliche Saisonziel: Klasse erhalten. Sowohl an der veränderten Annahmeformation, als auch der Feinabstimmung Zuspiel Angriff gilt es, konsequent zu arbeiten, um mit den routinierten Gegner mithalten zu können.