Neubau fürs Landratsamt: Teuer, aber notwendig

106 Millionen Euro sind ein Wort und da kann man in Zeiten explodierender Kosten schon mal ins Grübeln kommen und sich fragen: „Muss das wirklich sein?“ So ist es der Kreisverwaltung offensichtlich auch gegangen und deswegen hat sie von sich aus die Finanzierung des Baus des zweiten Landratsamts auf dem Union-Areal in Aalen weder in den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr noch in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.

Vielmehr hat sie auf ein Signal des Kreistags gewartet und das ist richtigerweise sehr deutlich ausgefallen. Denn gebraucht wird der Neubau, daran hat sich all die Jahre nichts geändert.

Verschieben macht die ganze Sache nicht billiger und Teile des Landratsamts auf unabsehbare Zeit auf das Aalener Stadtgebiet verteilt zu lassen, ist keine zukunftsträchtige Lösung. Einmal davon abgesehen, dass sieben Millionen Euro in den Sand zu setzen auch keine Lappalie ist. Es spricht also alles für die teure, aber notwendige Lösung.