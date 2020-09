Neubau des DRK-Zentrums auf dem Stadtoval trotz Corona im Zeitplan

Der Neubau des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Stadtoval schreitet voran. Am Eingang Düsseldorfer Straße entsteht ein neues DRK-Zentrum mit sechsgruppiger Kindertagesstätte und Mitarbeiterwohnungen. Bei einem Baustellenbesuch informierten Eberhard Schwerdtner, Kreisvorsitzender des DRK, und Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner Oberbürgermeister Thilo Rentschler über den Baufortschritt.

Die lichtdurchfluteten Gruppen-und Aufenthaltsräume für die sechsgruppige Kindertagesstätte „Lummerland“ sind im ersten und zweiten Stock untergebracht, und bis auf die Maler und Bodenarbeiten sei fast alles fertiggestellt, erläutert Wagner. „Schließlich wollen wir am 1. Oktober die Kita öffnen.“ Knapp einhundert Kinder und mehr als 20 Erzieherinnen werden dann einziehen. Es lägen auch schon zahlreiche Neuanmeldungen für Kinder aus dem Quartier vor, so Wagner.

„Wir haben bereits unser Betreuungspersonal bereits eingestellt“, berichtet Schwerdtner. Die Kita wird nach dem infans-Konzept analog zu den städtischen Betreuungseinrichtungen arbeiten, erläutert Wagner, das heißt, dass die Kinder unter mehreren Themenräumen wählen dürfen.

Besonders attraktiv sind die angeschlossenen Außenveranden an der Nordseite, die so ausgerichtet sind, dass die Kinder beim Spielen nicht der prallen Sonne ausgesetzt sind. Zudem biete sich für kleinere Ausflüge die naheliegende „Grüne Mitte“ an und es sind Abstecher zum Aufwindhof, die Kita der Fördervereins Aufwind, im Hirschbach geplant.

Insgesamt zwölf Mitarbeiterwohnungen entstehen im östlichen Teil des ersten bis dritten Stockwerks, zusätzlich sechs seniorengerechte Apartments im vierten Obergeschoss, insgesamt stehe für mindestens 18 Personen ein günstiges Wohnraumangebot zur Verfügung, rechnet Wagner vor. „Das ist für uns in der gegenwärtigen Situation für die Personalgewinnung besonders wertvoll“, ergänzt Schwerdtner. Corona-bedingt ist aktuell kein Personal aus dem Ausland verfügbar. Zudem sei damit die von der Stadt vorgegebene 25-Prozent-Quote für geförderten Wohnraum in Neubauten erfüllt worden.

Für die Mitarbeiter wird es im Dachgeschoss eine Cafeteria und Dachterrasse geben, zudem stehen Parkplätze in einer eigenen Tiefgarage zur Verfügung.

In der dritten Etage wird die bisher auf mehrere Standorte verteilte DRK-Verwaltung einziehen, insgesamt über 30 Mitarbeiter. Mit rund 1000 Beschäftigten zählt das DRK mittlerweile zu den großen Arbeitgebern in Aalen. Neben sieben Pflegeheimen im Altkreis Aalen, dem Rettungsdienst, ist das DRK mit ihren Angeboten der ambulanten Pflege und Essen-auf-Rädern führend in der Region. Hinzu kommt der relative neue Geschäftsbereich Kinderbetreuung.

Zusätzlich ist das DRK Aalen zentrale Anlaufstelle für alle 1500 FSJ-ler die landesweit im Einsatz sind. Das DRK Aalen koordiniert mit mehr als 20 Mitarbeitern die administrative und pädagogische Betreuung der Freiwilligen für ganz Baden-Württemberg. „Das DRK leistet mit dieser Bandbreite an sozialen Dienstleistungen Vorbildliches für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, lobt der OB das vielfältige Engagement des Kreisverbandes.