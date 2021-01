Neuanfang an der Ostsee: So geht es dem krebskranken „Popeye“ heute

„Das Leben mit Krebs hat so manche Tiefen. Im Moment bin ich jedoch glücklich und es geht mir gut.“ Drei Jahre ist es her, dass Markus Bugger, besser bekannt als Popeye, zu Gast bei den „Aalener Nachrichten“ war. Jetzt hat sich der Kämpfer mit Herz wieder in der Redaktion gemeldet.

So einiges hat sich bei ihm getan. Statt in Wasseralfingen lebt er seit drei Jahren in Rostock, arbeitet dort bei „Fressnapf“ und hat eine Freundin, die ihm zur Seite steht. Bei allen Veränderungen ist eines jedoch gleich geblieben. Und zwar sein unerbittlicher Kampf für Not leidende Tiere.

„Derzeit geht es mir – toi toi toi – recht gut“, sagt Popeye in einem Telefonat mit den „Aalener Nachrichten“. Gerne wäre er wieder persönlich in der Redaktion vorbeigekommen. Doch das ist aufgrund von Corona leider nicht möglich. Darüber hinaus wohnt er mittlerweile nicht mehr um die Ecke, sondern über 900 Kilometer von der Kreisstadt entfernt an der Ostsee, genauer gesagt in Rostock.

Im Dezember 2016 erkrankte Popeye an Lymphknotenkrebs – eine Diagnose, die für ihn ein Schlag ins Gesicht war. Doch der in Göppingen geborene 48-Jährige, der viele Jahre in Wasseralfingen gelebt hat, hat nie aufgegeben und lebt mit der unheilbaren Krankheit auf seine Weise.

Die Chemotherapie hat er bereits ein Jahr nach seiner Erkrankung abgebrochen. Ratschläge und Tipps, die in der Anfangszeit auch via Facebook auf ihn eingeprasselt sind, nimmt er schon länger nicht mehr an. „Diese waren gut und lieb gemeint, doch ich werde mich weder mit Chemikalien zustopfen noch das Versuchskaninchen für die Ärzte spielen, die an mir neue Medikamente oder Therapiemöglichkeiten ausprobieren wollen.“

Derzeit nehme er auch kein Morphium. Die Schmerzen in allen Gliedern und Knochen, die ihm ab und an die Energie und Kraft rauben würden, hielten sich in Grenzen. „Doch das kann sich von heute auf morgen schlagartig ändern. Der Krebs ist unberechenbar und das Leben mit ihm ist geprägt von Ups and Downs.“ Täglich bestehe die Gefahr, dass er weiter streut.

Deshalb gehe Popeye auch alle drei Monate zur Kontrolle zum Arzt. Derzeit sei jedoch alles in Ordnung. „Und solange es so bleibt, bin ich glücklich. Damit, dass ich mit dieser unheilbaren Krankheit leben muss, habe ich mich abgefunden. Und auch damit, dass eine Zeit kommen könnte, in der ich morgens nicht mehr aufstehe. Doch noch lebe ich“, sagt der 48-Jährige. An seiner lebensbejahenden Einstellung, seinem positiven Denken und unbändigem Optimismus könne auch der Krebs nichts ändern.

Obwohl Popeye nach wie vor offen mit seiner Erkrankung umgeht und es ihm immer noch wichtig ist, krebskranken Menschen Mut zu machen und sie dazu zu bewegen, die Hoffnung nicht aufzugeben, sei für ihn der Krebs in den Hintergrund gerückt. Auf seiner Facebookseite postet er keine Inhalte mehr, die sich um seine unheilbare Krankheit drehen.

Auch in der Tierschutz-Dokumentation „Harte Hunde“ des Fernsehsenders Vox, die seit Anfang Januar ausgestrahlt wird, hat er darüber kein Wort verloren. „Ich brauche kein Mitleid und kein Mitgefühl. Ich bin jemand, der nach jedem Hinfallen wieder aufsteht. Und der Weg geht weiter. Wie lange, liegt nicht in meiner Hand. Ich kämpfe weiter und wenn mich der Tod auch nicht als Sieger trifft, soll er mich wenigstens als Kämpfer finden“, sagt der 48-Jährige.

Vor drei Jahren kehrte Popeye der Ostalb den Rücken. „Ich wollte einen Neuanfang machen, abschalten, zu mir selbst finden und mich von allem alten Ballast verabschieden.“

Einen entscheidenden Anteil an seinem Umzug nach Rostock hatte allerdings auch seine jetzige Freundin, die aus der Stadt an der Ostsee stammt. Aus Respekt und Bewunderung davor, wie sehr sich Popeye nicht nur im Rahmen der Sendung „Harte Hunde“ oder im Verein „Helden für Tiere“ für Vierbeiner engagiert, habe sie ihn via Messenger angeschrieben.

„Normalerweise ist es nicht meine Art, alle Mails zu beantworten, doch sie hat einen so schönen Text geschrieben und auch die Tatsache, dass sie sich für den Tierschutz einsetzt und vor allem Not leidenden Reptilien hilft, hat mich beeindruckt.“

Das gemeinsame Leben mit der 28-jährigen Linda tue Popeye richtig gut. „Sie unterstützt mich, wo sie nur kann und ist immer für mich da.“ Teil ihrer kleinen Familie sind auch die beiden Chihuahuas Popeye und Mila.

Vor zwei Jahren hat der 48-Jährige auch einen Job bei dem Einzelhandelsunternehmen „Fressnapf“, dem Hauptsponsor der Vox-Tierschutz-Dokumentation „Harte Hunde“ angenommen. Und hier fühle er sich so richtig wohl. Der Kontakt mit Tierliebhabern und ihren Vierbeinern sei einfach sein Ding. Zudem habe er hier super Kollegen und einen tollen Chef.

Die Stelle habe ihm Ralf Seeger, der Kopf der „Harten Hunde“, auf der schwierigen Suche nach einer Arbeitsstelle vermittelt. Auch ansonsten sei sein Ziehpapa und Seelenverwandter immer für ihn da. Gemeinsam mit ihm und seinen weiteren Freunden ist Popeye am Samstag, 23. Januar, zum letzten Mal in der Sendung „Harte Hunde“ zu sehen. Gedreht wurde die Staffel im vergangenen Jahr an verschiedenen Orten.

Wegen Corona allerdings unter verschärften Bedingungen. „Jeder von uns wurde im Vorfeld getestet und die AHA-Regeln wurden strikt eingehalten“, sagt Popeye. Wieder dabei sein zu können und dort zu helfen, wo Not am Mann ist, hätte ihm einen richtigen Schub gegeben.

Seine Kumpels, die ihm seit seiner Erkrankung Kraft und Mut geben, nach langer Zeit wieder zu treffen, sei grandios gewesen. Ein wahres Lebenselixier sei auch die Arbeit mit den Tieren gewesen, bei der Popeye jedes Mal „das Herzle aufgeht“. Für immer im Gedächtnis bleiben wird ihm die Begegnung mit dem Kälbchen Haijo, das ihn bereits nach kurzer Zeit als Ersatzpapa angesehen habe und ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sei. Auch Babykätzchen die Flasche geben zu dürfen, sei für ihn etwas Besonderes gewesen. „Solche Momente tun meiner Seele einfach gut.“

Für den Tierschutz engagiert sich Popeye auch in seiner Wahlheimat Rostock. Er unterstützt Tierheime und Tiertafeln und hat vor kurzem die Facebookseite „Respect all animals“ ins Leben gerufen, auf der er sich für die Rechte der Tiere einsetzt und zur Hilfe aufruft.

„Jedes Tier hat ein Recht darauf zu leben“, sagt der bekennende Vegetarier. Massenzucht sei ihm ein Dorn im Auge. Zu sehen, wie dort mit den Tieren umgegangen wird, sei einfach widerlich. Viele wollten die Zustände allerdings nicht wahrhaben. Andere würden die Bilder von vor sich hin krepierenden Tieren ausblenden. „Hauptsache, es landet ein Steak auf dem Teller.“

Kritik übt Popeye in Corona-Zeiten auch daran, dass Menschen sich aus purer Langweile einen Vierbeiner „anschaffen“ und diesen höchstwahrscheinlich nach dem Lockdown wieder im Tierheim abgeben oder noch schlimmer am Straßenrand aussetzen. „Wer sich für ein Tier entscheidet, sollte sich seiner Verantwortung bewusst und im Klaren darüber sein, dass dieses auch nach Corona ein Recht darauf hat, nicht abgeschoben zu werden.“

Der 48-Jährige appelliert auch an alle, Tierheime, Tiertafeln und Gnadenhöfe zu unterstützen. Die dort beschäftigten Mitarbeiter würden Übermenschliches leisten und seien Tag und Nacht für die Vierbeiner da.

Ich habe so vieles in meinem Leben mitgemacht und erreicht. Für mich selbst habe ich keine Wünsche mehr. Popeye

Mit jeder noch so kleinen Futterspende könnte jeder etwas Gutes bewirken. Ein Anliegen ist es Popeye auch, dass Menschen, die sich für einen Hund oder eine Katze interessieren, nicht den Weg über einen Züchter gehen und diesen dabei unterstützen, noch mehr Vierbeiner in die Welt zu setzen. „Geht in die Tierheime! Diese sind voll mit armen Kreaturen, die sich über ein schönes Zuhause freuen.“

Dass die Menschen mehr nachdenken – und dafür biete Corona und der Lockdown den passenden Rahmen – wünscht sich Popeye nicht nur mit Blick auf die Tiere. Auch das Miteinander unter den Menschen müsse sich ändern. Hass, Ignoranz, Gewalt und Vorurteile sollten endlich einmal wichtigeren Werten wie gegenseitigem Respekt, Verständnis, Mitgefühl und Anteilnahme weichen.

„Und jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass er nur dieses eine Leben hat, das von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Anstatt sich von Stress und Hektik leiten zu lassen, sollte jeder nach sich schauen und darauf achten, dass er möglichst lange gesund bleibt.“ Wie schnell einen das Schicksal erbarmungslos treffen kann, habe er am eigenen Leib erfahren.

„Ich habe so vieles in meinem Leben mitgemacht und erreicht. Für mich selbst habe ich keine Wünsche mehr“, sagt Popeye. Er möchte sich weiterhin für Tiere, krebskranke Kinder und Menschen am Rande der Gesellschaft wie Obdachlose engagieren. „Wenn es mir dadurch gelingt, diesen zu helfen, habe ich mein Ziel erreicht.“

