Neu: Imkerbücher in der Stadtbibliothek

Dank einer Dauerleihgabe des Bezirksbienenzüchtervereins Aalen kann die Stadtbibliothek ihr Angebot an Fachliteratur zum Thema Imkerei kräftig erweitern. Der ungebrochene Andrang bei Neuimkerkursen hat die Aalener Imker dazu veranlasst, der Stadtbibliothek zur Aufstockung ihres Bestands in diesem Bereich aktuelle Fachliteratur über Imkerei als Leihgabe zu übergeben. Diese Bücher stehen damit über die Vereinsmitglieder hinaus allen, die sich mit der Imkerei und Bienen beschäftigen wollen, zur Ausleihe in der Bücherei zur Verfügung. Der 330 Mitglieder zählende Bezirksbienenzüchterverein Aalen bildet jedes Jahr rund 40 Jungimker aus. Gleichwohl zeigt sich der Vorsitzende des Imkervereins, Kurt Lindorfer, beeindruckt von der großen Nachfrage nach Neuimkerkursen während des Festwochenendes zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Aus diesem Grund wird in Kürze ein weiterer Neuimkerkurs mit einem Theorie-Block starten. Interessenten sind eingeladen, sich über das Kontaktformular im Internet unter imkerverein-aalen.de zu melden.