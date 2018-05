Neu: „Digital Health Management“

Starke Rauchentwicklung über Ulm: Eine Scheune im Fort Albeck steht in Flammen. Laut Polizei handelt es sich um einen „Vollbrand“. Ob Menschen oder Tiere in Gefahr sind, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, so die Polizeisprecherin auf Nachfrage: „Gegen 11.15 Uhr ging der Notruf ein.“

Offenbar ist eine Werkstatt komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr ist zur Stunde dabei, den Brandherd zu löschen. Die Hintergründe sind noch komplett unklar.