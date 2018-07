Neu bei Fielmann: Hörakustik

Ab Donnerstag, 5. Juli, gibt es in Aalen einen weiteren Hörgeräteakustiker. Die Fielmann-Filiale in der Mittelachstraße hat ihr Angebot erweitert und bietet jetzt auch Hörgeräte und Co. an. „In der Region gibt es etwa 12 000 Menschen, die nicht richtig hören können“, sagt Brigitte Fischer (links). Der Bedarf sei also da, sagt die Expertin, die ihren Bachelor-Abschluss im Bereich Augenoptik und Hörakustik gemacht hat und ab sofort bei Fielmann die Kunden zum Thema Hören berät. Wie im Optikerbereich biete man Hörgeräte zum Null-Tarif an, bei denen der Kunde nur die Rezeptgebühr übernehmen müsse, erklärt Fischer. „Nach einem halben Jahr Vorlaufzeit freuen wir uns auf die Eröffnung der neuen Abteilung“, sagt Irina Goss, Niederlassungsleiterin der Aalener Filiale.