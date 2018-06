Netzwerke für Flüchtlinge knüpfen

Die Hilfe für Menschen in Not ist eines der ureigensten Anliegen des christlichen Glaubens. Angesichts der immensen Menge an Flüchtlingen, die derzeit nach Deutschland und Europa drängen, bereiten sich auch in Aalen und auf der Ostalb die katholische und die evangelische Kirche auf die Zeit vor, in der viele dieser Flüchtlinge nach ihrem Aufenthalt in den Erstaufnahme-Einrichtungen bei ihnen, sprich in den Kirchengemeinden, ankommen werden. Konkrete Hilfe zu organisieren, Netzwerke zu schaffen, Brücken zu bauen – darum werde es in erster Linie gehen, sagen fast übereinstimmend die beiden Dekane Ralf Drescher und Pius Angstenberger.

Papst Franziskus hat die Gläubigen in ganz Europa bereits zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgerufen und angekündigt, der Vatikan selbst werde als gutes Beispiel zwei Flüchtlingsfamilien beherbergen. Der evangelische württembergische Landesbischof Frank July hat die Einrichtung eines Fonds zur Unterstützung von Kleinprojekten für Flüchtlinge in den Kirchengemeinden in Aussicht gestellt und weitere Unterstützung der Flüchtlingsarbeit durch die Landeskirche angekündigt.

Bündnisse schmieden

„Es ist toll, dass Papst Franziskus solche Zeichen setzen will“, sagt der katholische Ostalb-Dekan Dr. Pius Angstenberger. Er verweist aber auch darauf, dass schon jetzt in etlichen Gemeinden viel für Flüchtlinge geschehe und dass sich viele Gläubige schon seit vielen Jahren für Flüchtlingen und Asylsuchende engagierten. So wohne etwa im Aalener Gemeindehaus Sankt Maria seit längerer Zeit eine Familie aus dem Irak, im ehemaligen Kloster Kirchheim lebten inzwischen Flüchtlinge, und in Aalen gebe es seit einigen Jahren das Friedensfest, das die katholische Kirchengemeinde mit vielen in der Stadt lebenden Nationalitäten feiere.

Auf dieser Basis gilt es nun laut Angstenberger, die weitere, noch umfangreichere Arbeit aufzubauen. „Wir brauchen Leute, die die Flüchtlinge an die Hand nehmen, sie begleiten, sie in unsere Gesellschaft und Gemeinden hereinholen“, sagt der Dekan. Dafür seien Kreativität und kreative Energie notwendig, ebenso kleinteilige Netzwerke. „Wir müssen mit vielen Partnern und Institutionen Bündnisse schmieden, um viel auf den Weg zu bringen.“

Dekanat will Wohnraum-Potenzial ausloten

Mit am wichtigsten ist für Angstenberger zunächst, ausreichend Wohnraum für Flüchtlinge zu finden. „In das Bemühen der Stadt um solchen Wohnraum werden wir uns voll einbringen“, kündigt Angstenberger an. Dazu werde es in Kürze auch eine Konferenz mit allen leitenden Pfarrern der Seelsorgeeinheiten im Dekanat geben, und auch die Diözese werde Initiativen zum Ausloten des Wohnraum-Potenzials anstoßen. Als wichtiges Bindeglied zwischen den Themen Wohnen und Arbeit sieht Angstenberger schließlich die Caritas. Bei ihr sei auch ein Sozialarbeiter freigestellt, um sich ausschließlich um die Stärkung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit zu kümmern.

Wegen der aktuellen Flüchtlingszuströme hatten sich die Pfarrerinnen und Pfarrer des evangelischen Kirchenbezirks Aalen und die Verantwortlichen der Bezirkswerke bereits kurz nach den Sommerferien zu einer Sondersitzung versammelt. „Wir sehen unsere Aufgabe als Kirche in erster Linie darin, die humanitäre Katastrophe zu überwinden, da wollen wir uns engagieren“, sagt Dekan Ralf Drescher. „Gleichwohl sehen wir die politisch Verantwortlichen in Bund und Land jetzt in der Pflicht, Landkreise, Städte und Gemeinden ausreichend zu unterstützen.“ Nur so lasse sich diese große Aufgabe bewältigen und der soziale Frieden dauerhaft erhalten.

Tragfähiges Netzwerk der Hilfe aufbauen

Der Pfarrkonvent hat laut Dekan einstimmig mehrere Schritte verabredet, mit Hilfe derer die Not gelindert werden solle. Zunächst soll jede Kirchengemeinde prüfen, ob und in welcher Weise sie Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann. Weiter sollen die Verantwortlichen der Kirchengemeinden Kontakt mit den jeweiligen Kommunen sowie den ökumenischen Partnern aufnehmen, um ein tragfähiges Netzwerk der Hilfe aufzubauen. An die Einbindung örtlicher Initiativen, wie etwa Freundeskreise Asyl, sei dabei ebenfalls gedacht. Drescher: „Hier haben bereits sehr gute und konstruktive Gespräche stattgefunden. Verabredet wurde auch, Flüchtlinge ganz niederschwellig zu den Veranstaltungen der Kirchengemeinden einzuladen.“ Darüber hinaus sollen ehrenamtliche Helfer in ihrer Arbeit professionell geschult werden. „Bereits eingeführt und stark nachgefragt sind die sogenannten Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit, die seitvergangenem Jahr in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd angeboten werden“, so der Dekan.

Koordiniert werden sollen die verabredeten Schritte vom Kreisdiakonieverband, der bereits jetzt eng mit dem Landratsamt, der Caritas, dem Roten Kreuz und auch dem Regierungspräsidium zusammenarbeite.

Wer sich ehrenamtlich für Flüchtlingen engagieren möchte, findet hier Ansprechpartner:

Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit: Kreisdiakonieverband, Telefon 07361/370510. Internet:

www.diakonie-ostalbkreis.de

Caritas Ost-Württemberg: Telefon 07361/ 9040; Ehrenamtskoordination der Caritas für die Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen: Telefon 07961 / 9331204.

www.cv-ost-wuerttemberg.caritas.de