Nervenstarke Frauen

Beim heimstarken Gastgeber Allianz Stuttgart III haben die Zuschauer im ersten Satz zwei absolut gleichwertige Teams auf dem Spielfeld gesehen, die sich ein Match auf gutem Landesliganiveau lieferten. Bis zum Stande von 23:23 konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Die Big Points mussten entscheiden:Volleyball-Landesliga-Tabellenführer SG MADS Ostalb präsentierte sich nervenstark und sicherte sich mit 25:23 den ersten Satz. Am Ende stand ein 3:2 (25:23, 12:25, 18:25, 25:17, 15:11).

Umso erstaunlicher war eine in dieser Saison bisher niemals gezeigte Aufschlags- und Annahmeschwäche. Die sicher spielenden Stuttgarter hatten somit keine Mühe den zweiten Abschnitt mit 12:25 für sich zu entscheiden. Auch im dritten Satz funktionierte das sonst so sichere Zusammenspiel zwischen Zuspielerin Hanna Neubauer und ihren Angreiferinnen nicht wie gewohnt, die technisch starken Gastgeber konnten mit 25:18 und 2:1-Sätzen in Führung gehen. Keine Spielerin der Gäste wollte sich mit einer eventuellen zweiten Saisonniederlage zufrieden gebe. Ein sehr sicherer Spielaufbau durch Johanna Neher setzte sich fort in effektiven Angriffen durch Katharina Ihle und Anja Plewe. Der Tabellenführer dominierte eindeutig mit 25:18 und glich zum 2:2 aus. Das Auf und Ab setzte sich im entscheidenden Tie-Break fort. Zahlreiche Aufschlagfehler verhalfen dem Allianz Team zu einer hohen 9:3-Führung, bis Monika Wiesbeck und Alice Traub mit zwei Serien von langen Flatteraufschlägen ihr Team wieder heran brachten. Es spricht für die hervorragende Moral des Spitzenreiters, dass dieser Rückstand egalisiert werden konnte und sich die Gäste einen am Ende sicheren 15:11-Erfolg erspielen konnten.

Da der Tabellenzweite TSV Schmiden gegen denselben Gegner eine 1:3-Niederlage kassierte, konnte die Osthalbvolleyballerinnen ihre Tabellenführung auf drei Punkte Vorsprung mit dem hervorragenden Satzverhältnis von 34:10 ausbauen.