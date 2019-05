Neresheims Abteilungsleiter: „Jeder im Verein will den Aufstieg“

Zielstrebig marschiert der SV Neresheim dem Meistertitel in der Fußball-Bezirksliga entgegen. Nur noch ein Sieg aus zwei Saisonspielen fehlt den Klosterstädtern, um Historisches zu leisten und erstmals in die Landesliga aufzusteigen.

Eines ist der SV Neresheim bereits jetzt: Ein Meister der Effizienz. Beim jüngsten Arbeitssieg in Kirchheim/Trochtelfingen gingen die Schwarz-Weißen bereits zum neunten Mal in dieser Saison mit einem hauchdünnen 1:0-Sieg vom Feld. In 15 von 28 Spielen blieb der SVN ohne Gegentreffer. Konkurrent Bettringen (2./57 Punkte) stellt mit 85 Treffern zwar die beste Angriffsreihe der Liga, doch mit vier Punkten Vorsprung scheint Neresheim (1./61) der Titel kaum noch zu entreißen. „Die Nerven werden sicherlich noch eine Rolle spielen“, mahnt Abteilungsleiter Stefan Aubele angesichts des jungen Durchschnittsalters (23,8 Jahre) seiner Mannschaft. Doch zumindest in den Ergebnissen ließ man sich keinerlei Nervosität anmerken.

Auf dem Papier dankbar

Die Auswärtspartie beim TV Heuchlingen (15./20) erscheint zumindest auf dem Papier als eine dankbare Aufgabe. Nach sechs Partien ohne Sieg sind die Gastgeber so gut wie sicher abgestiegen. Der Relegationsplatz ist angesichts von sechs Zählern Rückstand und der um 38 Tore schlechteren Tordifferenz wohl nur noch durch ein Wunder zu erreichen. „Doch genau das ist die Krux an der Sache“, weiß Aubele, „jeder erwartet einen Sieg von uns.“ In jedem Fall aber sei die Mannschaft „heiß darauf“ ihren ersten Matchball zu verwandeln und damit Historisches zu leisten. „Wir fiebern diesem Spiel entgegen und sind glücklich darüber, dass wir den Schritt in die Landesliga aus eigener Kraft gehen können“, so Aubele, „wir müssen aber mit voller Konzentration auftreten, um anschließend feiern zu dürfen.“ Eine vorzeitige Meistersause werde allerdings spontan erfolgen, um ein unheilvolles Deja-vu zu vermeiden. Denn im Sommer 2015 verspielte der SVN mit drei Niederlagen innerhalb einer Woche sowohl die Meisterschaft als auch den Bezirkspokalsieg. „Alles war organisiert, doch dann habe ich die Pokalsieger-T-Shirts allesamt als Kleiderspende nach Afrika geschickt“, muss Aubele rückblickend ein wenig schmunzeln. Der 42-Jährige gesteht aber auch, den Aufstieg damals gewissermaßen abgeschenkt wurde: „Wir waren einfach noch nicht bereit dafür, sind aber seitdem gereift und haben uns weiterentwickelt. Dieses Jahr sind wir bereit, jeder im Verein will den Aufstieg.“ Unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit verspricht Aubele bereits jetzt „sinnvolle Verstärkungen mit Zukunftspotenzial“ für die kommende Runde. Dass allerdings sogar der Name Stani Bergheim, den es nun von Essingen zum Oberligisten Ilshofen zieht, auf dem Härtsfeld die Runde macht, versteht der SVN-Abteilungsleiter nicht: „Daran habe ich nie einen Gedanken daran verschwendet, ich habe nicht einmal seine Telefonnummer. Wir werden unseren Weg mit jungen Spielern, den wir 2017 eingeschlagen haben, konsequent weitergehen.“

Selbst wenn in Heuchlingen kein Sieg gelingen sollte, könnte Neresheim vorzeitig feiern, wenn Nachbar SV Waldhausen (5./52) zeitgleich Schützenhilfe leistet. Immerhin war es dem SVW bereits im Hinspiel gelungen, der SG Bettringen ein 3:3-Remis abzuringen. Der Landesliga-Absteiger wird aber zumindest den Relegationsplatz festigen wollen. Die Hoffnungen des TV Neuler (3./54) hingegen, die Play-Offs zu erreichen, haben durch die 1:5-Schlappe im Nachholspiel in Schnaitheim einen herben Dämpfer erlitten. Zum letzten Heimspiel empfängt der TVN den abstiegsbedrohten VfL Gerstetten (13./26), Konkurrent Nattheim (4./53) gastiert bei den SF Lorch (12./27).

Darauf, dass die beiden Aufstiegsaspiranten ihrer Favoritenrolle gerecht werden, hoffen insbesondere Kirchheim/Trochtelfingen (10./30) und Wört (14./26). Die SGM könnte durch einen Heimerfolg gegen das längst abgestiegene Schlusslicht Ellwangen (16./15) auch die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. Für den SVW gilt es, eine Woche nach dem Kantersieg über Heuchlingen, nun im Gastspiel in Lauchheim (7./47) nachzulegen. Nur noch um die „Goldene Ananas“ geht es hingegen für die beiden Pokalfinalisten: Unterkochen (9./43) empfängt Schnaitheim (8./46), Hofherrnweiler II (6./47) hingegen empfängt Mitaufsteiger Milan Heidenheim (11./28).