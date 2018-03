Neresheimer Narren wirbeln übers Parkett

Die Gäste des Zunftballs der Narrenzunft Neresheim (NZN) haben ein buntes dreistündiges Programm erlebt. Am Samstagabend ging es in der neu renovierten Härtsfeldhalle in Neresheim hoch her. Die NZN hatte die Narrenzunft Oberkochen Schlagga Wäscher und die Gundelfinger Faschingsgesellschaft „Die Glinken“ eingeladen. Zwischen den Gastauftritten präsentierte die NZN Ausschnitte aus dem diesjährigen Hofballprogramm – Sitzungspräsident Joachim Scholz führte das Publikum durch die Impressionen. Dazu zählte der Tanz des kleinen und großen Prinzenpaares, tolle Show- und Gardetänze der vier Garden.

Ebenso gehörte zum Programm der Maskentanz der Tanzhexen, die weit über die Region hinaus für ihre akrobatische Höchstleistung bekannt sind. Die Guggamusik Kalkstoi brachten unter der Leitung von Benni Mangold die Halle zum Kochen. „Die Glinken“, die mit der NZN seit den frühen siebziger Jahren befreundet sind, wurden mit ihrem Schlachtruf „Glinke auf hoi, hoi hoi“ begrüßt. Sie hatten Prinzessin Franziska II. und Prinz Marius I. (Franziska Traut und Marius Reisacher) mitgebracht, die einen fetzigen Prinzentanz auf die Bühne legten. Mit dabei waren auch der Elferrat, die Hofnarren, das Tanzmariechen (Zoe Rupp), die Prinzengarde und die Showtanzgruppe.

Bis in den Morgen gefeiert

Begeistert waren die Besucher von den Gästen aus Oberkochen. Die Schlagga Wäscher eroberten nach den Pause mit ihrer Showtanzgruppe und dem Männerballett die Neresheimer Bühne und führten die Gäste nach New York und England. Für ihre Auftritte wurden sie mit reichlich Applaus belohnt und durften erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Mit der Tanzband „3D“ wurde noch bis in den Morgen getanzt und gefeiert.