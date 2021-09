Neresheimer 4:0 inklusive Hackentor

Bärenstarker Auftritt der Klosterstädter: Der SV Neresheim gewann in der Fußball-Landesliga gegen den SC Stammheim mit 4:0 (1:0).

Bereits nach vier Minuten hätte der SVN in Führung gehen können, Mango verzog knapp. Die Gästemannschaft zog sich weit in ihre eigene Hälfte zurück. Neresheim dominierte nach Belangen und kam immer wieder zu Abschlüssen. Es dauerte aber bis zur 20. Minute bis zur Führung. Nach einem Eckball bugsierte ein Stammheimer den Ball ins eigene Tor. Neresheim spielte munter weiter. Der SC kam in der ersten Halbzeit zu keinem Torabschluss. In der 35. Minute hatte der Neresheimer Anhang den Torjubel schon auf den Lippen. Allerdings krachte der abgefälschte Torschuss von Fatih Yildiz an den Pfosten.

Nach der Halbzeit das gleiche Bild. Nur war Neresheim gleich durch Persona Mango in der 47. Minute im Spiel. Nach herrlichen Zuspiel von Mike Marianek konnte Mango auf 2:0 erhöhen. Danach verflachte das Spiel etwas. Stammheim kam jetzt auch besser ins Spiel. Aber die Neresheimer Abwehr um Torhüter Samuel Aubele, Sven Lukina, Samuel Schultes stand wieder felsenfest. Neresheim versäumte es einen guten Konter zu fahren, daher dauerte es bis zur 83. Minute als Youngster Erik Schmitt den eingewechselten Kuptz bediente, der gekonnt zum 3:0 vollstreckte. Fast mit dem Schlusspfiff vollendete dann Dominik Pfeifer ein Tor zum Zunge schnalzen. Nach einer schönen Hereingabe vollstreckte Pfeifer mit der Hacke.