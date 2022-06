Neresheim will noch einmal alles geben

Im letzten Auswärtsspiel der Saison darf der Fußball-Landesligist SV Neresheim beim Tabellendritten, am kommenden Samstag 17 Uhr, SV Bonladen antreten. Nach letzter Woche mit dem Punktgewinn beim starken TV Echterdingen müssen die Neresheimer nochmal alles geben um die Klasse sicher zu halten. Wahnsinn bei bereits erspielten 47 Punkten. Die Mannschaft spielt eine sehr starke Runde. Vor allem in der Abwehr stellen die Neresheimer mit die beste Abwehr in der Landesliga. In bestechender Form zeigen sich dabei unser Torhüter Samy Aubele und Sven Lukina. Jetzt gilt es nochmal alles zu geben für den maximalen Erfolg. Abfahrt ist am Sportheim um 13.15 Uhr. Mitfahrgelegenheit besteht.