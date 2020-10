Neresheim will eine Reaktion zeigen

Nach einer Woche in der sich die Ereignisse überschlugen und die Mannschaft deutlich gezeigt hat, dass die Ereignisse die zur Trennung von Denis Werner geführt haben nicht spurlos an ihr vorbei gegangen ist – unkonzentriert und fahrig zeigte sich der Fußball-Landesligist SV Neresheim in Plattenhardt und leistete in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Widerstand mehr – 0:6-Niederlage.

Im Heimspiel gegen den SV Ebersbach will die Mannschaft nun unbedingt wieder das Gesicht aus den letzten Heimspielen zeigen, in denen es durchaus gut lief. Sieben Punkte aus den letzten drei Heimspielen bei zuletzt zwei Siegen machen durchaus Hoffnung, dass man gegen Ebersbach wieder zurück in die Spur finden kann. Das Heimspiel gegen Ebersbach war in der letzten Saison das Debüt von Trainer Manfred Raab und konnte mit 3:1 gewonnen werden.

Die Gäste von der Fils stehen aktuell mit zwölf Punkten auf Platz acht der Tabelle. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 15.30 Uhr.