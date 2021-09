Neresheim will den ersten Auswärtssieg

Nach dem dritten Heimsieg in Folge in der Vorwoche gegen TSV Bad Boll will der SV Neresheim in der Fußball-Landesliga jetzt endlich den ersten Auswärtsdreier der Saison einfahren. Mit knappen Personal diese Woche musste Trainer Andreas Mayer die Mannschaft für das schwere Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den TSV Neu Ulm einstellen.

Neu Ulm (5.) steht in der Tabellen mit einem Punkt Vorsprung knapp vor Neresheim (11.). Mit einem Auswärtssieg möchte Neresheim den Abstand zum Tabellenende vergrößern.