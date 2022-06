Neresheim will alle Eventualitäten ausräumen

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim spielt an diesem Samstag um 17 Uhr gegen den TV Weilimdorf. Nach dem starken Punktgewinn in Bonlanden sind die Klosterstädter eigentlich gesichert. Aber durch verschiedene Konstellationen ist man doch noch nicht ganz durch.

Dadurch dass in der Verbandsliga Calcio Leinfelden Echterdingen und Türkspor Neu-Ulm noch in die Landesliga 2 absteigen können, ist die Möglichkeit gegeben dass in der Landesliga der Achtletzte in die Relegation muss. Diesen Platz hält gerade die TSGV Waldstetten. Mit dieser möglichen Konstellation hat die Andreas Mayer-Truppe diese Woche nochmal intensivst trainiert um alles klar zu machen und alle Eventualitäten auszuräumen.