Neresheim von Platz zehn aus ins nächste Heimspiel

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim empfängt den TSV Köngen an diesem Samstag um 14.30 Uhr. Der letzte Spieltag endete für Neresheim mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den 1. FC Frickenhausen. Köngen hingegen ging leer aus und mit 2:5 als Verlierer gegen die SSG Ulm 99 vom Platz.

Köngen belegt momentan neun Punkte hinter dem SVN den 17. Tabellenplatz. Die Gäste konnten seit sechs Spieltagen keinen Sieg mehr einfahren und stehen unter Zugzwang, damit sie den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht verlieren. Die Härtsfelder belegen momentan mit 20 Punkten den zehnten Platz. In den letzten fünf Spielen konnte die Mannschaft von Andreas Mayer nur einmal gewinnen. Die Leistung des vergangenen Spieltags und die Rückkehr mehrerer Spieler stimmen den Gastgeber jedoch positiv. Der SVN wird alles daran setzen den nächsten Heimsieg einzufahren und den Anschluss an einen gesicherten Mittelfeldplatz zu halten. Nicht im Kader des SVN: Yildiz (verletzt).