Neresheim verliert – und erhält Lob

Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten darf sich über seinen dritten Sieg in Serie freuen. Gegen den SV Neresheim hat sich die Mannschaft von Mirko Doll mit 2:0 (1:0) durchgesetzt, sich diesen Sieg aber hart erarbeiten müssen. „Wir sind zufrieden, haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, die individuell stark besetzt ist und die mit Sicherheit noch einige Punkte holen wird. Wir haben insgesamt verdient gewonnen, es war aber eher ein Arbeitssieg“, urteilte Doll nach diesen 90 Minuten.

Andreas Mayer, beim SVN spielender Co-Trainer, testete mit einem wuchtigen Freistoß aus rund 30 Metern TSGV-Schlussmann Marc Scherrenbacher (2. Minute). Und dieser Mayer war es auch, der die Führung für die Gäste hätte erzielen müssen. Nach einer Flanke von der rechten Seite zeigte sich die Waldstetter Mannschaft unsortiert. Mayer scheiterte per Kopf jedoch am überragend reagierenden Scherrenbacher aus rund fünf Metern (9.). Nach diesen ersten druckvollen Minuten der Gäste berappelten sich die Gastgeber jedoch und nahmen das Zepter mehr und mehr in die Hand. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. In der Endphase der ersten Hälfte dann machte der TSGV richtig Druck. Tobias Kubitzsch zirkelte das Leder nach einer Einzelleistung am rechten Pfosten vorbei (42.). Nur zwei Minuten später legte Joshua Szenk noch einmal für Kubitzsch ab, der jedoch erneut recht danebenschoss. Doch es war noch nicht Halbzeit. Semih Ses steckte den Ball durch auf Kubitzsch, der frei durch war, den Kopf jedoch oben behielt und den mitgelaufenen Jonas Kleinmann bediente, der ins verwaiste Tor zur 1:0-Führung einschoss (45.+1). Noch einmal Ses scheiterte im kurzen Eck am Neresheimer Schlussmann Samuel Aubele (45.+3).

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte dann zunächst wieder den Gästen, die erste Gelegenheit aber hatte der TSGV. Fünf Minuten später durfte sich die Doll-Elf erneut bei Scherrenbacher bedanken, der im Duell der Fußball-Oldies erneut stark der Sieger gegen Mayer (beide sind 39 Jahre alt) im kurzen Eck geblieben ist (53.). Eine weitere Parade zeigte Waldstettens Schlussmann dann nach einem Schuss von Yannic Knaus. Dann aber trauten die Zuschauer ihren Augen nicht. Wieder tankte sich Kurfess durch die Neresheimer Hintermannschaft und bediente in der Mitte den blanken Szenk, der den Ball aus etwa fünf Metern neben das Tor setzte und damit wohl auch die Entscheidung vergab (68.).

Der TSGV aber ließ sich davon nicht beirren, erst Recht nicht, als Neresheims´ Kapitän Dennis Werner nach einem Foul an Simon Fröhlich Gelb-Rot sah (81.). Spannend aber blieb es die ganze Zeit. Umso größer war schließlich der Jubel, als der eingewechselte Serkan Özgür am linken Strafraumrand angespielt wurde, nicht lang überlegte und ins kurze Eck die späte Entscheidung mit dem 2:0 besorgte (90.+1). Es wäre am Ende wohl des Guten zu viel gewesen, aber der TSGV hätte 3:0 gewinnen können. Nach einem technischen Fehler von SVN-Akteur Max Wanner hatte Kurfess sich das Leder ergattert, schloss dann aber direkt ab, anstatt den freistehenden Özgür neben sich zu bedienen. Der Schuss gegen den aufgerückten Aubele ging daneben – das Spiel aber hatte der TSGV gewonnen und damit seinen dritten Sieg in Serie eingeheimst.