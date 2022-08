Neresheim verliert in Bernhausen mit 0:2

In der Fußball-Landesliga hat der SV Neresheim am Sonntag beim Aufsteiger aus Bernhausen verloren.

Beide Mannschaften spielten gefällig nach vorne. Aus einer sicheren Abwehr heraus kontrollierte Neresheim das Spiel. Die beste Torchance hatte Filipovic, der sich in der 31. Minute durchspielte und nur das Lattenkreuz traf. In der zweiten Halbzeit war der SVN zu schläfrig. Die Heimmannschaft kam immer besser in die Partie. Aus einem Eckball heraus ging der TSV dann in der 56. Minute in Führung. Erst mit der Einwechslung von Pfeifer und Mango kamen der SV Neresheim wieder zurück ins Spiel. Die dickste Chance hatte Kuptz in der 89. Minute. Seinen Torschuss fischte der Bernhäuser Torhüter sensationell aus dem Lattendreieck. In der umkämpften Schlussphase gelang Bernhausen dann der zweite Treffer zum nicht unverdienten Sieg.