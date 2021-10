Neresheim unterliegt 1:4

Auf einem schwer bespielbaren Platz in Oberensingen ist der Landesligist aus Neresheim nur schwer ins Spiel gekommen. Am Ende steht eine 1:4-Niederlage.

Oberensingen begann mit viel Druck. Doch Neresheim hielt zunächst gut dagegen. Kurz vor der Halbzeit zog Essome aus 25 Metern ab. Sein Schuss klatschte an die Latte. Mit einem guten 0:0 ging es in die Kabine. Nach der Halbzeit überrollte Oberensingen den SVN. Topstürmer Kögler erzielte in sieben Minuten zwei Tore. Eine weitere Unachtsamkeit brachte gar das 0:3. Andreas Mayer trieb seine Truppe nach vorne und diese verkürzte durch Miladinovic auf 1:3. Oberensingen ließ aber nichts mehr anbrennen und stellte in Minute 78 auf 4:1.