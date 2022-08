Neresheim stürzt den Tabellenführer

Das ist mal eine Ansage. Der SV Neresheim hat in der Landesliga am Abend Donzdorf um Trainer Benjamin Bilger besiegt.

Zu Beginn waren die Donzdorfer, die aktivere Mannschaft. Man spürte das Selbstvertrauen aus zwei Siegen bei den Gästen. Beim ersten vorgetragenen Angriff der Neresheimer konnte Yildiz nur mit einem Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Wende sicher zur Führung. Mit der Führung wurde der SVN dann immer stärker. Fußball zum Zungeschnalzen zeigten die Klosterstädter. Vorgetragen immer wieder vom angriffslustigen Wende. Die größte Chance zum 2:0 hatte H. Yildiz mit einer Doppelchance. Allerdings scheiterte er am Torwart. Den zweiten Schuss setzte er knapp über die Latte. In der zweiten Halbzeit Chancen über Chancen. In der 80. Minute hatte die Heimmannschaft schon den Torschrei auf den Lippen. Doch der Torschuss von Wende ging an den Innenpfosten. So blieb es bis zum Schluss spannend.