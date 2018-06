Neresheim steigt ab – Neuler bleibt drin

In den Tischtennisligen sind am vergangenen Wochenende die Relegationsspiele ausgetragen worden. Dabei gab es mehr als nur eine spannende Paarung. Während Neresheim absteigen muss, sicherten unter anderem Neuler und Härtsfeld die Klasse.

TSV Erbach – TSG Giengen 9:6.

Zu den Aufstiegsspielen in die Bezirksliga Gruppe sieben in Leutkirch musste die TSG Giengen mit Ersatz antreten. Im ersten Spiel taten sich die Giengener von Beginn an schwer. Gleich nach den Doppeln hechelte die TSG einem 2:1-Rückstand hinterher. In den nächsten Einzeln wurden die Punkte bis zum 5:4 geteilt. Anschließend verlor man im vorderen Paarkreuz beide Spiele und das nächste Spiel ebenfalls. Danach konnte Giengen in den nächsten beiden Matches zum 8:6 verkürzen. Das letzte Einzel wurde parallel mit dem Schlussdoppel ausgetragen. Hier siegte das Doppel Fetzer/Fetzer deutlich mit 3:0 gegen die Erbacher. Im letzten Spiel kämpfte sich Ersatzspieler Eduard Friesen in den fünften Satz und hatte hier sogar vier Matchbälle, die er nicht verwerten konnte.

TSG Giengen – SV Neresheim 6:9.

Eine halbe Stunde nach dem Match gegen Erbach musste die TSG gegen Neresheim antreten. Auch hier konnte die TSG nur ein Doppel gewinnen. Anschließend wurden wieder bis zum 5:6 die Punkte geteilt, ehe die Neresheimer sich auf 8:5 absetzen konnten. Rancov verkürzte nochmals in einem Fünf-Satz-Krimi zum 6:8, ehe Neresheim im letzten Einzel den Deckel zum 9:6-Endstand zu machte.

TSV Erbach – SV Neresheim 9:4.

Mit dieser deutlichen Niederlage muss Neresheim die Liga verlassen. Bis zum 3:3 hielt Neresheim die Partie offen. Mit fünf Siegen in Folge setzte sich Erbach vorentscheidend zum 8:3 ab.

TSG Abtsgmünd – SV Zang 9:6

Ohne ihren Spitzenspieler Lüder und ohne Riethmüller ging Zang im Duell der beiden Tabellenzweiten der Kreisliga A als Außenseiter in die Partie. Spielentscheidend war das alle vier Spiele im mittleren Paarkreuz an Abtsgmünd ging.

TTC Victoria Härtsfeld – TSG Abtsgmünd 9:5.

Im Spiel um Aufstieg oder Klassenerhalt hielt Abtsgmünd die Partie lange Zeit offen. Erst bei Stand von 6:5 setzte sich Härtsfeld spielentscheidend mit drei Siegen in Folge ab.

TV Neuler – TSG Hofherrnweiler III 8:8.

Nach einem hochdramatischen Match feierte Neuler den Klassenerhalt. Immer wieder ging die Führung hin und her. Zu Beginn führte Neuler schnell mit 4:1. Hofherrnweiler konterte zum 4:5. Vor dem Schlussdoppel führte die TSG mit 8:7. Ein 3:0-Erfolg von Müller/Schüll machte den Klassenerhalt für Neuler perfekt.