Neresheim schlägt SSG Ulm

Es ist ein schweres Auswärtsspiel für den Fußball-Landesligisten aus Neresheim gewesen. Am Ende siegt die Mannschaft um Trainer Andreas Mayer mit 2:1.

Zu Beginn war der SVN die aktivere Mannschaft und konnten die ersten Chancen verzeichnen. In der sechsten Minute legte sich Filipovic den Ball zu weit vor und der starker Ulmer Torhüter konnte klären. Über den starken Außenspieler Dedic konnte Neresheim dann in der elften Minute eine Doppelchance verbuchen: Mango kam haarscharf nicht an den Ball und der zweite Ball fand in der Mitte des Sechzehner keinen Abnehmer. ,Mitte der ersten Halbzeit kam die Heimmannschaft immer stärker in die Partie. Die Chancen konnte aber Torhüter Aubele und Abwehrchef Lukina vereiteln.

Jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch in der 23. und 27. Minute hatten Mango und Wende Chancen, beide fanden aber im Ulmer Torhüter ihren Meister. Danach verflachte zunehmendes die Partie und Fehler auf beiden Seite waren die Folge. Wie aus dem Nichts gingen die Ulmer mit dem Halbzeitpfiff in Führung. Im Mittelfeld verlor der SVN zu einfach den Ball. Der weit aufgerückte Aubele wurde mit einem Sonntagschuss ins Lattendreieck überrumpelt. In der Halbzeit fand Trainer Andreas Mayer sehr deutliche Worte. Aber, es waren die Ulmer ,die den Ton angaben. Es dauerte bis zur 55. Minute bis die Klosterstädter wieder eine Chance bekamen. Filipovic tankte sich auf Außen gut durch, der Kopfball von Wende wurde aber vom Rücken des Ulmer Spieler gerade noch abgewehrt. In der 70. Minute dann der überfällige Ausgleich. Der bärenstarke Dedic zog eine gute Flanke und fand in H. Yildiz seinen Abnehmer zum verdienten Ausgleich. Die Ulmer waren geschockt und Wende traf in der 74. nur das Außennetz. Jetzt war es eine offene Partie. In der 84. Minute dann wieder eine Chance für Mango, dessen Torabschluss konnte Angerer problemlos parieren. In der 88. Minute schockte dann wieder H. Yildiz die Ulmer mit seinem zweiten Treffer. Nach gutem Spielzug über Pfeifer und Mango konnte H. Yildiz eiskalt zum vielumjubelten Siegtreffer einnetzten. Mayer nach dem Spiel: „Ich bin überglücklich, der Puls aber bei 220. Die Qualität hat zum Schluss den Sieg gebracht.“