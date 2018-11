Neresheim obenauf

Der SV Neresheim steht nach dem 2:0 im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga an der Tabellenspitze. Schlusslicht FC Ellwangen kassierte eine 1:3-Niederlage gegen Lorch.

FV Unterkochen - SV Lauchheim 1:1 (0:0). Tore: 1:0 J. Mittelbach (69.), 1:1 Faye (82.). In einem turbulenten und sehr kämpferisch geführten Spiel hatte der FVU in der ersten Hälfte zwei sehr gute Konterchancen und die Gäste einen Pfostentreffer um in Führung zu gehen. In Hälfte zwei erzielte dann Mittelbach durch einem Abstauber die nicht unverdiente Führung. Die Gäste steckten aber nicht auf und konnten durch Faye, der aus dem Gewühl heraus traf, mit etwas Glück ausgleichen. Beide Mannschaften versuchten weiterhin das Spiel für sich zu entscheiden, beide Teams hatten hierfür auch die Chancen, konnten aber nicht mehr das entscheidende Tor erzielen. Alles in allem ist die Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis für dieses Spiel.

TV Neuler - TSG Schnaitheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0. 2:0 Egetenmeyr (42. FE, 65.), 2:1 Strahl (84.). Die erste Spielhälfte verlief sehr ausgeglichen mit harmlosen Chancen auf beiden Seiten. Durch einen Strafstoß gelang den Neulermern noch die Halbzeitführung. Nach der Pause mussten die Gäste mehr riskieren was auch zu mehreren Kontermöglichkeiten der Hausherren führte. So entstand auch der Treffer zum 2:0, wieder von Egetenmeyr. In der Schlussphase brachten die Schnaitheimer durch den Anschlusstreffer nochmal Spannung in die Partie, die aber Neuler noch kontrolliert über die Zeit brachte. Bes. Vork.: Neuler verschießt zwei Foulelfmeter (52., 68.).

SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterr. II 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Däffner (5.), 1:1 Christlieb (25). Waldhausen zeigte sich gegenüber dem Pokalspiel vom Donnerstag deutlich verbessert. Bereits früh entsprang der Waldhäuser Überlegenheit die Führung per Freistoß. Die Heimmannschaft hatte fortan mehr vom Spiel musste aber ebenfalls per Freistoß aus dem Nichts den Ausgleich hinnehmen. Nach der Pause kam Hofherrnweiler zunächst besser ins Spiel, Waldhausen erkämpfte sich wieder ein Übergewicht, blieb aber vom Abschlusspech verfolgt. Insgesamt ein für die Gäste eher schmeichelhafter Punktgewinn.

FC Ellwangen - SF Lorch 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Weida (9.), 0:2, 1:3 Fladrich (43., 77.), 1:2 Chalkidis (71.). Bes. Vor.: Gelb Rote Karte FCE (86.). In einem ausgeglichenen Spiel in dem der FCE einige Chancen hatte, gelang den Gästen früh in Hälfte eins der Führungstreffer. Dieser Spielstand hielt bis kurz vor der Halbzeitpause In der 43. Minute gelang durch die hohe Effektivität der Gäste der zweite Treffer. In der zweiten Hälfte suchte der FCE sein Glück weiter in der Offensive, erzielte durch ihren Spielertrainer zwar den Anschlusstreffer, konnte aber den Entscheidungstreffer des Doppeltorschützen zum 1:3-Endstand nicht verhindern.

SV Neresheim - SG Bettringen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Dedic (48.), 2:0 Coban (50.). Zu Anfang waren die Gäste besser im Spiel und hatten durch Seitz in der 25 Minute einen Lattentreffer zu verzeichnen. Danach wurden die Klosterstädter besser und es entwickelte sich ein sehr gutes Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich auf hohem Niveau. Nach der Halbzeit wurde Dedic eingewechselt und er erzielte mit seinem ersten Ballkontakt die Führung. Mit seinem zweiten Ballkontakt legte er mustergültig auf Coban, der in der 51. Minute zum 2:0 traf. Bettringen war kurz geschockt. Drilon Fetahi hatte das 3:0 auf dem Fuß, leider konnte ein Bettringer Abwehrspieler seinen Schuss noch blocken. Danach waren die Gäste voll im Spiel und waren dann auch besser. Aber der Abwehrriegel um Lukina und Hajtic standen sicher an diesem Tag. Somit blieb es bei einem gerechten Heimsieg für die Klosterstädter.

SV Wört - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 0:0. Trotz der schwierigen Tabellensituation für beide Teams entwickelte sich ein ansehnliches Spiel. Die Heimelf war von Beginn an leicht feldüberlegen und kam im Verlauf der ersten Halbzeit zu einigen Torabschlüssen, die aber nichts einbrachten. Kurz nach der Pause trafen die Gäste die Latte, waren nun auch spielbestimmend und konnten sich einige Möglichkeiten erkämpfen. In der Schlussphase hatte dann aber Wört zwei Großchancen um das Spiel zu entscheiden, doch letztlich mussten sich beide Teams mit einem Punkt zufrieden geben. Bes. Vork.: Gelb Rote Karte SGM (75.).