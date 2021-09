Neresheim: Nachlegen gegen Stammheim

Nach dem ersten Auswärtssieg beim TSV Neu-Ulm in der vergangenen Woche möchte der Fußball-Landesligist aus Neresheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Stammheim nachlegen.

Josip Miketep ist am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, damit entspannt sich die personelle Situation etwas. In den beiden direkten Vergleichen gegen Stammheim konnten der SVN noch keinen Punkt oder Tor erzielen. Stammheim spielte in der vergangenen Woche gegen die SSG Ulm Unentschieden und möchte sich mit einem Auswärtsdreier Luft im Abstiegskampf verschaffen. Neresheim hat die vergangenen drei Heimspiele gewonnen und will diese Serie weiter ausbauen.