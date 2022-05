Neresheim mit Last-Minute-Ausgleich

Die Mannschaftsleistung bringt einen Punkt gegen spielstarke Echterdingern. Der SV Neresheim spielte in der Fußball-Landesliga gegen den TV Echterdingen 2:2. Die Gäste waren zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem mit ihrem Offensivakteur Celiktas kamen die die Gäste immer wieder gefährlich vors Tor. Die Abwehr um Sven Lukina stand aber sicher. Durch eine Unachtsamkeit in der 25. Minute gingen die Echterdinger mit 0:1 in Führung. Die Neresheimer waren kurz geschockt, fanden dann aber wieder zurück ins Spiel. Mit dem Halbzeitpfiff konnte dann Celiktas auf 0:2 erhöhen.

Trainer Andreas Mayer fand in der Halbzeitansprache die richtigen Worte. Die Neresheimer kamen gut zurück und konnten durch Marianek und Pfeifer immer mehr das Spiel in die gegnerische Hälfte bringen. Es dauerte dann bis zur 73. Minute als Marianek den Stürmer Miladinovic bediente, der gekonnt auf 1:2 verkürzte. Jetzt war es ein Spiel auf ein Tor und in der 90. Minute nahm sich Filipovic ein Herz und erzielte ein Tor der Marke Tor des Monats. Mit einem knallharten Torschuss in den Winkel erarbeiteten wir einen verdienten Punkt gegen eine sehr gute Mannschaft aus Echterdingen.

Mayer: „Das ist der Fußball, den ich mir vorstelle und wo wir spielen wollen. Spielerisch wie kämpferisch eine überragende Mannschaftsleistung. Außer die zwei Gegentore die wieder durch zu einfache Fehler entstanden sind.“