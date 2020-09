Neresheim mit 0:2 beim Tabellenführer

Mit nur einer Änderung im Vergleich zum Sieg am Mittwoch gegen Bad Boll startete der Fußball-Landesligist SV Neresheim in Stammheim. Kapitän Denis Werner kam für Fischer zurück in die Startelf. Am Ende stand eine 0:2 (0:0)-Niederlage nach zwei späten Gegentoren.

Für Neresheim ein extrem bitterer Spielverlauf nach einem spielerisch ansprechendem Auswärtsauftritt und besten Chancen auf den Führungstreffer müssen die Klosterstädter die Heimreise trotzdem ohne Punkt im Gepäck antreten ohne so richtig zu wissen, wie das passieren konnte. Die Stammheimer bleiben mit diesem Sieg an der Tabellenspitze und hatten an diesem Tag das Glück, dass man so oft hat, wenn man in der Tabelle oben steht. Am kommenden Samstag tritt der SVN dann wieder zuhause an. Zu Gast sein wird der TSV Neu-Ulm. Mit lediglich fünf Punkten aus sieben Spielen, sollte der nächste Heimsieg für Neresheim her um nicht den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu verlieren.