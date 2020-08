Neresheim kommt nicht in Fahrt

Der SV Neresheim kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt. Auch im ersten Heimspiel der Fußball-Landesliga gab es für die Klosterstädter keine Punkte – 0:2 (0:0) gegen den 1. FC Frickenhausen. Nach der 2:5-Niederlage in Bonlanden rückte Dedic für Mayer in die Startelf, der Rest blieb unverändert.

Die Neresheimer kamen zunächst recht ordentlich in die Partie. Ballsicher und geduldig in Aufbauspiel präsentiere sich der Gastgeber in den ersten 20 Minuten ohne in dieser Phase jedoch wirklich gefährlich zu werden. Auch defensiv war die erste Halbzeit größtenteils noch stabil. So ging es ohne viele Tormöglichkeiten mit einem verdienten 0:0 in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit baute die Mannschaft von Trainer Manfred Raab jedoch immer weiter ab. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste aus Frickenhausen immer druckvoller und drückten die Heimmannschaft weit in die eigene Hälfte. Die Neresheimer kamen defensiv nicht mehr in die Zweikämpfe und konnten auch im eigenen Ballbesitz für keinerlei Entlastung mehr sorgen. Man verlor die Bälle meist schnell wieder.

Raab versuchte, durch einige Wechsel Einfluss auf seine Mannschaft zu nehmen, doch das Bild in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht mehr. Wenigstens das Remis über die Zeit zu retten, war das einzige, worauf die Heimelf realistischerweise noch hoffen konnte. Doch in der 84. Minute konnten die Gäste Torwart Samy Aubele doch noch überwinden. Ismail Oguz kam aus halblinker Position frei zum Abschuss und verwandelte mit links den Ball zum 0:1. Danach versuchten die Neresheimer nochmal alles. Lukina probierte, als weiterer Stürmer die Anspielstation für hohe Bälle zu sein. Doch außer einem Kopfball von Lukina in der 88., der relativ deutlich über die Latte ging, kam die Heimmannschaft nicht mehr zum Abschluss und musste mit der letzten Aktion der Partie nach einem Konter auch noch das 0:2 hinnehmen.

Die nächste Partie bestreitet der SV Neresheim am Mittwoch um 18.30 Uhr in Geislingen. Der SC Geislingen startete mit zwei Siegen in die neue Saison und geht deutlich favorisiert in die Partie gegen den noch punktlosen SVN.