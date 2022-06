Neresheim: Klassenerhalt endlich gesichert

Dem SV Neresheim gelang am letzten Spieltag der Saison ein 3:0 (2:0)-Sieg gegen den TSV Weilimdorf. Die Klosterstädter fanden von Anfang sehr gut ins Spiel.

Vor allem das Neresheimer Mittelfeld um Pfeifer und Marianek lenkte geschickt das Spiel. Immer wieder setzten sie die Offensive geschickt in Szene. In der 28. Minute spielte Pfeifer einen schönen Ball auf Kuptz, der den Torhüter geschickt umspielte und zur Führung traf. Die Neresheimer spielten munter weiter nach vorne und konnten noch vor der Halbzeitpause auf 2:0 erhöhen. Eine schöne Einzelleistung von Hakki Yildiz. Mit dem Halbzeitpfiff bewahrte der bärenstarke Torwart Samy Aubele die Neresheimer mit einem gehaltenen Elfmeter. Mit der guten Führung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause legten die Neresheimer weiter los und spielten tollen Offensivfußball. In der 78. Minute spielte Mango einen Querpass auf Miladinovic der zum 3:0 Endstand traf. Mit diesem überzeugenden Sieg war Trainer Andreas Mayer zufrieden. Nach dem Spiel wurde richtig gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Mit 51 Punkten und Tabellenplatz 10 sind die Neresheimer sehr zufrieden.