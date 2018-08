Neresheim jubelt wieder

Der SV Neresheim hat auch das zweite Spiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga gewonnen. Der SVN gewann mit 2:0 beim FV Unterkochen. Der FC Ellwangen verlor dagegen auch seine zweite Partie.

FV Unterkochen - SV Neresheim 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Werner (2.), 0:2 Cay (26.). Die erste offensive Aktion der Gäste führt prompt zum Torerfolg. Leicht geschockt vom frühen Gegentreffer fand die Heimelf zwar wieder ins Spiel, bekam aber in Folge einer Standardsituation aus dem Gewühl heraus den zweiten Gegentreffer. Bis zur Halbzeitpause gelangen beiden Mannschaften keine weiteren Torraumszenen. Nach der Halbzeitpause warf der FVU zwar alles in die Offensive aber ein Torerfolg sollte nicht sein. Außer Latten- und Pfostentreffer wollte nichts mehr gelingen. Mit einer stark ersatz- und urlaubsgeschwächten Mannschaft konnte die FVU nicht genug Paroli gegen spielstarke Neresheimer bieten.

TV Neuler - FC Ellwangen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Greiner (20.), 1:1 Hoffmann (45.), 2:1 Egetenmeyr (65.). Die Anfangsphase konnte komplett von den Gastgebern bestimmt und mit dem Führungstreffer belohnt werden. Wobei die Ellwanger sich nicht unterkriegen ließen und noch kurz vor dem Seitenwechsel den Ausgleich erzwangen. Nach der erneuten Führung der Neulermer kamen die Gäste zu keinen weiteren besondern Chancen, so endete die Partie verdient mit einem Sieg der Turner.

SV Lauchheim - SV Waldhausen 0:1 (0:1). Tor: Fatih Yildiz (45.). Im zweiten Derby in Lauchheim schenkten sich beide Mannschaften bis zur Halbzeit, in einem chancenarmen Spiel, nicht viel. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte der Gast mit einem sehenswerten Schuss aus etwa 25 Metern das 1:0. In Halbzeit zwei war Waldhausen einen Tick wacher und hatte leichte Feldvorteile. Zum Schluss hin gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, da Lauchheim den Ausgleich wollte und Waldhausen somit die Chance auf schnelle Konter hatte. Insgesamt war der Gast besser und hat somit die drei Punkte für sich eingeheimst.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen - Milan Heidenheim 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Schindele (19., 31.), 3:0 Gerstmayer (35.), 4:0 Guyot (64.). Die ersten 15 Minuten waren ausgeglichen, danach erhöhte die SG den Druck und ging bis zur 35. Minute mit 3:0 verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit war ebenfalls die SG spielbestimmend, folglich fiel in der 64. Minute das 4:0 und das Spiel war entschieden. AC Milan hatte nur wenige Tormöglichkeiten.

VfL Gerstetten - SV Wört 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Hering (37., 43.), 3:0 Yoldas (57.). Die erste Großchance hatte Wört nach fünf Minuten, scheiterte aber am Torwart. Danach war das Spiel ausgeglichen, bis Gerstetten einen Abpraller nach einem direkten Freistoß zum 1:0 einschob. Direkt danach erhöhte Gerstetten auf 2:0 und konnte unmittelbar nach dem Pausenpfiff mit dem 3:0 das Spiel für sich entscheiden. Im weiteren Spielverlauf konnte der VfL das Ergebnis verwalten.

SG Bettringen – TSG Hofherrnweiler-U. II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Hartmann (70., Strafstoß), 2:0 Rusche (83.). 88 Minuten waren gespielt, da bot sich Hofherrnweiler II die einzige nennenswerte Chance des gesamten Spiels, die Maurice Kurz freistehend vergab. TSG-Keeper Enis Cakar verhinderte bei einem Schuss von Niko Sittner in der Schlussminute per Faustabwehr dann noch den dritten Bettringer Treffer.