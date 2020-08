Neresheim freut sich auf das Derby

Zum ersten Mal schaffte der Fußball-Landesligist SV Neresheim den Einzug in die zweite Runde des WFV-Pokal. Und das wird mit einem echten Highlight belohnt. Der SVN darf sich auf ein Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen Stadtteil-Nachbarn, den Oberligisten aus Dorfmerkingen, freuen.

Auch wenn es in den letzten Jahren aufgrund des Klassenunterschieds kaum Berührungspunkte gab bringt so ein Lokalderby natürlich einiges an Brisanz mit sich. Eine ganz besondere Personalie in dieser Partie ist mit Sicherheit Andreas „Bobo“ Mayer, der erst in diesem Sommer von Dorfmerkingen nach Neresheim wechselte. Der zweite Neuzugang den die Neresheimer im Sommer aus Dorfmerkingen verpflichten konnte fällt verletzt aus. Fabio Mango der in den ersten Trainingswochen bei seinem neuen Verein hinterlassen hat fällt aufgrund eines Bandscheibenvorfalls auf unbestimmte Zeit aus. Mango ist nicht der einzige Akteur auf den der SVN im Derby verzichten muss.

Mit Samy Aubele fehlt der etatmäßige Stammkeeper aufgrund einer Sperre aus. Neben Mango und Aubele fehlen auch die verletzten Amir Werner und Flavio Herzberger. Außerdem muss Coach Manfred Raab auf Oguzhan Cay verzichten.

Nichtsdestotrotz will sich der Außenseiter die Freude auf diese Begegnung nicht nehmen lassen. Als klarer Außenseiter hat man in dieser Begegnung nichts zu verlieren und kann vor einer Kulisse von immerhin 500 zugelassenen Zuschauern befreit das Highlight genießen und den Favoriten aus Dorfmerkingen versuchen ein Bein zu stellen. Da aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen nur 500 Zuschauer zugelassen sind wird dringend empfohlen sich Tickets im Vorverkauf zu sichern. Am Donnerstag und am Freitag werden am Sportplatz in Neresheim von 19 bis 20 Uhr Tickets verkauft. Am Spieltag selbst werden selbstverständlich die restlichen Tickets verkauft, allerdings erfolgt nach 500 Zuschauern gezwungenermaßen ein Einlassstop.