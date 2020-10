Neresheim feiert dritten Heimsieg in Serie

Nach turbulenten Wochen hat der Fußball-Landesligist SV Neresheim zu Hause eine Reaktion gezeigt und lässt durch eine gute Leistung gegen den SV Ebersbach wieder etwas Ruhe einkehren.

In der Anfangsphase legten allerdings die Gäste sehr druckvoll los. Doch nach dieser Phase kam der Gastgeber immer besser in die Partie und übernahm nach und nach das Kommando. Nach etwas mehr als 20 gespielten Minuten dann die Führung für die Hausherren. Pfeifer zirkelte einen Freistoß über die Mauer hinweg ins Eck zum 1:0.

Auch in der zweiten Halbzeit veränderte sich das Spiel kaum. Die einzige echte Torchance der Gäste dann in der 57. Minute: Nach einem Konter lief Baybüyük allein auf Aubele zu, doch scheiterte knapp am Pfosten. Kurz darauf dann das 2:0. Dedic zog nach innen chippte den Ball hinter die Abwehr und Mayer schob den Ball am herausstürmenden Keeper vorbei. Die Gegenwehr der Gäste war gebrochen und es blieb beim 2:0.