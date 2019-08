Neresheim feiert den ersten Dreier

Ein Werner Doppelpack beschert Neresheim ersten Sieg in der Landesliga. Nachdem die Neresheimer am ersten Spieltag mit 0:6 unter die Räder kamen, zeigten sie im ersten Heimspiel in der neuen Liga eine starke Reaktion und besiegen den SC Geislingen mit 2:1.

Beide Mannschaften waren von Anfang an offensiv ausgerichtet. In der 35. Minute hatten die Hausherren den Torschrei schon auf den Lippen, doch Werners Freistoß aus spitzem Winkel klatschte nur an den Pfosten. Kurz vor der Pause dann das 1:0. Werner kam über rechts und sein als eine Flanke gedachter Ball wurde immer länger und senkte sich hinten ins lange Eck. Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Zunächst hatten Werner und Yoldas die Chance auf 2:0 zu erhöhen, ließen diese aber ungenutzt. Im Gegenzug dann der Ausgleich. Danach waren die Gäste etwas am Drücker. Doch Aubele rettete gegen Zuljevic und Skrobic. Die Gastgeber bleiben jedoch stets gefährlich. In der 75. Minute dann eine strittige Situation. Hering stürmte an beiden Innenverteidigern vorbei und war auf dem Weg zum 2:1 als er gestoppt wurde. Der Schiedsrichter zückte gelb. Doch der Neresheim Ärger hielt nur kurz an, da Denis Werner den fälligen Freistoß sehenswert in den Winkel zirkelte. Der Siegtreffer.