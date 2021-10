Neresheim erwartet heißen Tanz

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim empfängt an diesem Samstag (15 Uhr) den SV Ebersbach/Fils. Nach der Niederlage in Oberensingen möchte die Mannschaft um Trainer Andreas Mayer wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Die Gäste aus Ebersbach stehen überraschend im Tabellenkeller. Neresheim erwartet eine spielstarke Mannschaft, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Landesliga spielt. Es wird ein heißer Tanz in Neresheim erwartet. Mit der Rückkehr von Joss, Dedic und Cay hat der Trainer auch wieder mehr Möglichkeiten. Der SV will weiterhin mit seiner Heimstärke und den Fans die drei Punkte in Neresheim behalten.