Neresheim dreht auf

Beim Startelfdebüt von Fabio Mango haben die Landesliga-Fußballer des SV Neresheim einen letztlich fulminanten Sieg gefeiert. Am Ende gewann der SVN gegen Neu-Ulm mit 4:1.

Die Neresheimer begannen forsch und nahmen sofort das Heft des Handelns in die Hand. Die Gäste versuchten vor allem über ihre schnellen Außenbahnspieler Konter zu fahren, waren aber vom Druck der Hausherren in der Anfangsphase sichtlich überrascht. Dann allerdings gingen sie in Führung. Nach einer Flanke von rechts kam Stanic in der Mitte an den Ball und traf. So ging es auch in die Pause.

In Hälfte zwei drehte Neresheim dann auf und kam per Handelfmeter zurück in die Partie. Zwischen der 63. und 66. Minute ging es dann Schlag auf Schlag und durch schöne Tore und das nötige Glück entschied sich das Spiel zugunsten der Klosterstädter.