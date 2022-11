Neresheim bezwingt den Spitzenreiter

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim hat den TSV Oberensingen mit 4:2 besiegt.

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften besten Fußball. Vor allem über die linke Seite mit Dedic und Filipovic wussten die Neresheimer zu überzeugen. In der 30. Minute erzielte jener Dedic nach einem Gewaltschuss die mehr als verdiente Führung. Die Klosterstädter blieben dran, dennoch ging es nur mit einer knappen Führung in die Kabine. Nach der Pause legte Oberensingen los und kam zum Ausgleich (50.). Neresheim war aber nicht geschockt und drückte gleich wieder auf die Führung. Diese fiel nur drei Minuten später. Filipovic nahm sich ein Herz und hämmerte den Freistoß ins Lattendreieck. Beide Mannschaften spielten mit offenen Karten. Torhüter Aubele, die Abwehr um Lukina, Miketek, Kempf und Dedic mussten Schwerstarbeit gegen anstürmende Oberensinger leisten. Mango hatte das richtige Mittel dafür. In der 57 Minute wurde er schön freigespielt und erhöhte auf 3:1. Wütende Angriffe der Heimelf waren die Folge. In der 57. Minute fiel dann das 2:3. Es folgten Chancen auf beiden Seiten und die Erlösung durch den 4:2-Endstand von Michael Wende (82.). „Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit Fußball vom Feinsten gespielt. Auch die zweite Halbzeit war klasse obwohl Oberensingen wirklich alles versucht hat“, sagte SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer.