Neresheim besiegt Angstgegner

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim hat den TSVgg Plattenhardt mit 3:1 besiegt.

In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem der Gast zu Beginn die besseren Chancen verbuchte. So gingen die Gäste bereits in der neunten Minuten nach einem Einwurf und Unstimmigkeiten in der Neresheimer Hintermannschaft in Führung. Kurz darauf hatte Plattenhardt erneut eine Tormöglichkeit, doch der Gästestürmer köpfte am Tor vorbei. Ab der 30. Minute übernahmen dann die Hausherren die Kontrolle über das Spiel und konnten Offensiv mehr Akzente setzen. In der 38. Minute gelang der verdiente Ausgleich für den SVN. Filipovic setzte sich über die linke Außenbahn durch und bediente H. Yildiz in der Mitte. Dieser musste nur noch einschieben. Mit Beginn der zweiten Halbzeit übte der SVN gleich Druck auf die Gäste aus. Es dauerte nicht lange bis die Neresheimer den Führungstreffer bejubeln durften.

Pfeifer versenkte in der 55. Minute per Direktabnahme den Ball unter der Latte im Gästetor. Keine zwölf Minuten später jubelten die Klosterstädter erneut. Nach Hereingabe von Kempf schob Mango den Ball zum 3:1 ein. Dabei blieb es.