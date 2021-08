Neresheim: 1:4-Niederlage beim Topfavoriten

Intensives Spiel beim Topfavoriten: Der SV Neresheim verlor am Samstag in der Fußball-Landesliga beim SC Geislingen mit 1:4 (0:2). Mit dem ersten Torchance ging Geislingen durch Orlando in Fùhrung. Danach entwickelte sich ein richtig gutes und intensives Spiel. Neresheim hätte durch Miladinovic in der 25. Minute ausgleichen können. In der 32. Minute hatte Neresheim Lattenpech wieder durch Miladinovic. Wie es dann kommen musste, konnte Skrobic kurz vor Halbzeit auf 2:0 erhöhen. Nach der Halbzeit wurde das Spiel etwas ruppig. In dieser Phase erzielte Ströhle das 3:0. Neresheim gab nicht auf, wurden aber nicht belohnt. Die Entscheidung fiel in der 78. Minute nach einem Abwehrfehler. Nutznießer war Visoka. Neresheim-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer trieb seine Truppe weiterhin an, belohnen konnte sie sich dann mit dem Anschlusstreffer durch Mango.

Am Mittwoch (19 Uhr) gegen den TSV Deizisau will es Neresheim besser machen und den nächsten Heimdreier einfahren.