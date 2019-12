Negativserie reißt nicht ab

Beim Tabellenfünften TSG Heidelberg Rohrbach haben die Regionalliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb eine weitere bittere 0:3-Niederlage hinnehmen müssen.

Im Anfangssatz waren die Aufschläge der Ostälbler zu drucklos und die Gastgeber erspielten sich einen sicheren 13:7-Vorsprung, den sie bis zum sicheren 25:15-Endstand ausbauen konnten. Die Annahme der Ostälbler blieb weiterhin stabil und so entwickelte sich im zweiten Satz ein ausgeglichenes Match (6:10-Rückstand). Diesen konnte ein immer mit maximalem Einsatz spielendes MADS-Team sogar in eine knappe 18:17-Führung umwandeln. Der Heidelberger Libero machte wieder den Unterschied. Die Gastgeber waren bei den entscheidenden Punkten in den Elementen Feldabwehr und Block einfach stärker und konnten sich wieder auf 21:19 absetzen.

Die MADS-Angreifer brachten keinen Ball mehr auf den Boden der Heidelberger. Diese sicherten sich Satz zwei mit 25:20. Die jüngste Truppe der Liga bot den Gastgebern auch im dritten Abschnitt Paroli. Bis zum Stande von 20:20 konnte sich keiner entscheidend absetzen. Symptomatisch für den bisherigen Saisonverlauf war wiederum die zu hohe Fehlerquote bei den entscheidenden Punkten gegen Satzende. Die Ostalb Volleyballer mussten sich wieder mit 21:25 geschlagen geben.